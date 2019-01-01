Зловмисники «зламали» акаунт волинського священника і намагалися видурювати гроші
Сьогодні, 22:38
На Волині інтернет-шахраї «зламали» сторінку священика та поширювали в мережі інформацію про збір коштів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав отець Юрій (Зарафутдінов), який є настоятелем Свято-Іллінського храму в селі Борочиче Горохівського району.
Душпастир розповів, що нещодавно невідомі особи «зламали» його сторінку у Facebook та поширювали інформацію про збір коштів.
«Усім,хто у мене є в друзях, наголошую, що мою сторінку «зламали» і інформація про збір «якихось і комусь коштів» є неправдивою», - йдеться у дописі.
Про цю ситуацію священик пише так: «На жаль, є такі» і згадує слова апостола Луки, який говорив про несправедливого суддю: «Сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся».
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав отець Юрій (Зарафутдінов), який є настоятелем Свято-Іллінського храму в селі Борочиче Горохівського району.
Душпастир розповів, що нещодавно невідомі особи «зламали» його сторінку у Facebook та поширювали інформацію про збір коштів.
«Усім,хто у мене є в друзях, наголошую, що мою сторінку «зламали» і інформація про збір «якихось і комусь коштів» є неправдивою», - йдеться у дописі.
Про цю ситуацію священик пише так: «На жаль, є такі» і згадує слова апостола Луки, який говорив про несправедливого суддю: «Сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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