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Зловмисники «зламали» акаунт волинського священника і намагалися видурювати гроші

Зловмисники «зламали» акаунт волинського священника і намагалися видурювати гроші
На Волині інтернет-шахраї «зламали» сторінку священика та поширювали в мережі інформацію про збір коштів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав отець Юрій (Зарафутдінов), який є настоятелем Свято-Іллінського храму в селі Борочиче Горохівського району.

Душпастир розповів, що нещодавно невідомі особи «зламали» його сторінку у Facebook та поширювали інформацію про збір коштів.

«Усім,хто у мене є в друзях, наголошую, що мою сторінку «зламали» і інформація про збір «якихось і комусь коштів» є неправдивою», - йдеться у дописі.

Про цю ситуацію священик пише так: «На жаль, є такі» і згадує слова апостола Луки, який говорив про несправедливого суддю: «Сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся».

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Теги: Волинь, шахраї
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