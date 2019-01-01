На Волині два села приєднаються до Дубечненської ОТГ

У Волинській ОДА схвалили добровільне приєднання двох Старовижівського району до Дубечненської ОТГ.Про це йдеться у ропорядженні тимчасового виконувача обов’язків голови Волинської ОДА.Йдеться про приєднання територіальної громади сіл Кримне, Яревище Кримненської сільської ради Старовижівського району до Дубечненської сільської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у селі Дубечне Старовижівського району.Так, за результатами розгляду встановили, що проєкти рішень Дубечненської сільської ради Старовижівського району Волинської області та Кримненської сільської ради Старовижівського району Волинської області «Про добровільне приєднання територіальної громади до об’єднаної територіальної громади» відповідають вимогам Конституції, законам України та Перспективному плану формування територій громад Волинської області, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 993-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 422-р), зі змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 року № 328-р, від 13 лютого 2019 року № 65-р.