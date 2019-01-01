З українських потягів хочуть забрати легендарні стакани. ФОТО

Укрзалізниця розглядає можливість замінити у потягах замість скляні стакани у металевих підстаканниках на просто скляні або паперові стаканчики.Про це пише "Українська правда", посилаючись на керівника УЗ"Замість традиційних підстаканників обговорюємо такий варіант. Що скажете?" – питає він Facebook-спільноту і показує макет нового посуду.У коментарях дехто виступив проти ідеї, попереджаючи про збільшення кількості відходів від паперових стаканів, тим більше з пластиковою кришечкою, яку добре видно на малюнку.Хтось запропонував попрацювати над дизайном стаканчиків, мовляв "київський вокзал далеко не найгарніший в Україні"."Скоро будуть зміни. Готуємо масштабний проект реконструкції", - бадьоро відповів на це Кравцов.На претензії щодо екології він зазначив, що жодного пластику на стаканчиках не буде. Їх планують зробити або паперовими, або скляними.