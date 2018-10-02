Водій шкільного автобуса ледь не завіз дітей під потяг
Сьогодні, 00:19
У Львові водій переповненого дітьми автобуса ледь не завіз їх під потяг.
Про це повідомляє Depo.Львів з посиланням на допис користувача Фейсбук Маркіяна Подолинного.
"Шкільний автобус ледь не потрапив у трагедію на переїзді. Весь набитий дітьми, сигналив безперестанку машині, яка зупинилася на червоне світло Після цього почав обганяти не побачивши ПОЇЗД, тільки після сигналів автомобілістів в останній момент зупинився. Після проїзду поїзда продовжив рух на червоне. Держ. реєстр. номер ТЗ ВС0894НВ", - написав користувач.
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Про це повідомляє Depo.Львів з посиланням на допис користувача Фейсбук Маркіяна Подолинного.
"Шкільний автобус ледь не потрапив у трагедію на переїзді. Весь набитий дітьми, сигналив безперестанку машині, яка зупинилася на червоне світло Після цього почав обганяти не побачивши ПОЇЗД, тільки після сигналів автомобілістів в останній момент зупинився. Після проїзду поїзда продовжив рух на червоне. Держ. реєстр. номер ТЗ ВС0894НВ", - написав користувач.
Відео можна переглянути ТУТ
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