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Водій шкільного автобуса ледь не завіз дітей під потяг

Водій шкільного автобуса ледь не завіз дітей під потяг
У Львові водій переповненого дітьми автобуса ледь не завіз їх під потяг.

Про це повідомляє Depo.Львів з посиланням на допис користувача Фейсбук Маркіяна Подолинного.


"Шкільний автобус ледь не потрапив у трагедію на переїзді. Весь набитий дітьми, сигналив безперестанку машині, яка зупинилася на червоне світло Після цього почав обганяти не побачивши ПОЇЗД, тільки після сигналів автомобілістів в останній момент зупинився. Після проїзду поїзда продовжив рух на червоне. Держ. реєстр. номер ТЗ ВС0894НВ", - написав користувач.

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Теги: Львів, потяг, автобус
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