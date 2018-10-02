Водій шкільного автобуса ледь не завіз дітей під потяг





Про це повідомляє Depo.Львів з посиланням на допис користувача Фейсбук Маркіяна Подолинного.





"Шкільний автобус ледь не потрапив у трагедію на переїзді. Весь набитий дітьми, сигналив безперестанку машині, яка зупинилася на червоне світло Після цього почав обганяти не побачивши ПОЇЗД, тільки після сигналів автомобілістів в останній момент зупинився. Після проїзду поїзда продовжив рух на червоне. Держ. реєстр. номер ТЗ ВС0894НВ", - написав користувач.



Відео можна переглянути

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові водій переповненого дітьми автобуса ледь не завіз їх під потяг.Про це повідомляє Depo.Львів з посиланням на допис користувача Фейсбук Маркіяна Подолинного."Шкільний автобус ледь не потрапив у трагедію на переїзді. Весь набитий дітьми, сигналив безперестанку машині, яка зупинилася на червоне світло Після цього почав обганяти не побачивши ПОЇЗД, тільки після сигналів автомобілістів в останній момент зупинився. Після проїзду поїзда продовжив рух на червоне. Держ. реєстр. номер ТЗ ВС0894НВ", - написав користувач.Відео можна переглянути ТУТ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію