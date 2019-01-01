В Україні збільшилося автовиробництво
Сьогодні, 03:11
У серпні на українських заводах зібрали 668 автомобілів, що на 42% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
Про це повідомляє Економічна правда.
Вся серпнева статистика щодо виробництва легкових авто формувалася великовузловим складанням автомобілів марки Skoda на заводі Єврокар. За минулий місяць, за даними асоціації, на Єврокарі зібрали 553 машини, що на третину більше, ніж у серпні 2018 року.
Випуск комерційних автомобілів збільшився з 1 шт до 34 (без урахування АвтоКразу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року).
У серпні комерційні автомобілі виробляли Черкаський автобус і ЗАЗ, виготовивши 26 шт і 8 шт відповідно.
Серпневе виробництво автобусів, згідно з даними Укравтопрому, зросло на 45% до 81 шт. Найбільше автобусів, як і в серпні минулого року, виготовив Черкаський автобус (35 шт). За ним розташувалися корпорація Богдан (19 автобусів), Чернігівський автозавод (16 автобусів), Часовоярский завод (6 шт) і ЗАЗ (5 автобусів).
"Не дивлячись на ударний серпень, автовиробництво в Україні все ще відстає від минулого року. Загалом з початку 2019 року в Україні було випущено 4230 од. автотранспортних засобів, що на 7% менше, ніж за перші вісім місяців минулого року", - повідомляють в Укравтопромі
Загалом, за даними асоціації, з початку року в Україні було вироблено 3619 легкових автомобіля (-7,5%), 80 комерційних авто (-30%) і 531 автобус (+ 3%).
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Про це повідомляє Економічна правда.
Вся серпнева статистика щодо виробництва легкових авто формувалася великовузловим складанням автомобілів марки Skoda на заводі Єврокар. За минулий місяць, за даними асоціації, на Єврокарі зібрали 553 машини, що на третину більше, ніж у серпні 2018 року.
Випуск комерційних автомобілів збільшився з 1 шт до 34 (без урахування АвтоКразу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року).
У серпні комерційні автомобілі виробляли Черкаський автобус і ЗАЗ, виготовивши 26 шт і 8 шт відповідно.
Серпневе виробництво автобусів, згідно з даними Укравтопрому, зросло на 45% до 81 шт. Найбільше автобусів, як і в серпні минулого року, виготовив Черкаський автобус (35 шт). За ним розташувалися корпорація Богдан (19 автобусів), Чернігівський автозавод (16 автобусів), Часовоярский завод (6 шт) і ЗАЗ (5 автобусів).
"Не дивлячись на ударний серпень, автовиробництво в Україні все ще відстає від минулого року. Загалом з початку 2019 року в Україні було випущено 4230 од. автотранспортних засобів, що на 7% менше, ніж за перші вісім місяців минулого року", - повідомляють в Укравтопромі
Загалом, за даними асоціації, з початку року в Україні було вироблено 3619 легкових автомобіля (-7,5%), 80 комерційних авто (-30%) і 531 автобус (+ 3%).
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