Президент оновив керівництво Держприкордонслужби





Відповідні укази від 9 вересня оприлюднені на сайті глави дрежави, - пише Радіо.Свобода.



Таким чином, першим заступником голови ДПСУ став Володимир Нікіфоренко, а заступником призначено Вадима Ченчика.



14 червня на пост голови ДПСУ був призначений Сергій Дейнеко на зміну Петра Цигикала. 6 серпня посади залишили заступники голови служби Юрій Гресько та Артур Пименов.

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