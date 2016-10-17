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Президент оновив керівництво Держприкордонслужби

Президент оновив керівництво Держприкордонслужби
Президент України Володимир Зеленський призначив заступників голови Державної прикордонної служби України.

Відповідні укази від 9 вересня оприлюднені на сайті глави дрежави, - пише Радіо.Свобода.

Таким чином, першим заступником голови ДПСУ став Володимир Нікіфоренко, а заступником призначено Вадима Ченчика.

14 червня на пост голови ДПСУ був призначений Сергій Дейнеко на зміну Петра Цигикала. 6 серпня посади залишили заступники голови служби Юрій Гресько та Артур Пименов.

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Теги: ДПСУ
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