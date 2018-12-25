Один зі звільнених моряків освідчився своїй дівчині
Сьогодні, 04:24
Наймолодший зі звільнених з полону моряків, 19-річний матрос бронекатера «Бердянськ» Андрій Ейдер, освідчився своїй дівчині.
Він повідомив про це на своїй сторінці у фейсбуці, опублікувавши фото з каблучкою, - пише Радіо.Свобода.
Андрія Ейдера серед інших повернули в Україну в рамках обміну 7 вересня, попри те, що Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію до безумовного звільнення усіх полонених українських моряків.
Урешті їх передали Україні на особисту поруку омбудсмана Людмили Денісової, яка формально поручилася, що моряки на першу вимогу повернуться на суд над ними до Росії.
Загалом у рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її й українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.
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Він повідомив про це на своїй сторінці у фейсбуці, опублікувавши фото з каблучкою, - пише Радіо.Свобода.
Андрія Ейдера серед інших повернули в Україну в рамках обміну 7 вересня, попри те, що Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію до безумовного звільнення усіх полонених українських моряків.
Урешті їх передали Україні на особисту поруку омбудсмана Людмили Денісової, яка формально поручилася, що моряки на першу вимогу повернуться на суд над ними до Росії.
Загалом у рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її й українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.
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