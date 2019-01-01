Сміттєва проблема: із луцьких дворів відходи забирають лише раз на тиждень





Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.



За словами директора ЦНАПу Лариси Карп’як, збільшилась кількість повідомлень щодо несвоєчасного вивозу твердих побутових відходів, пластикової тари та прибирання біля контейнерів. Таких дзвінків було 105.



Мешканці приватного сектору нарікають, що порушуються умови договорів, оскільки спецавтомобіль приїжджає протягом тижня не двічі, а тільки один раз. Ці звернення передали на виконання в ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку збільшилася кількість звернень, що стосуються несвоєчасного вивезення твердих побутових відходів.Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.За словами директора ЦНАПу, збільшилась кількість повідомлень щодо несвоєчасного вивозу твердих побутових відходів, пластикової тари та прибирання біля контейнерів. Таких дзвінків було 105.Мешканці приватного сектору нарікають, що порушуються умови договорів, оскільки спецавтомобіль приїжджає протягом тижня не двічі, а тільки один раз. Ці звернення передали на виконання в ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».

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