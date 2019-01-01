вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

10 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

10 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 вересня в православній церкви вшановують пам'ять святої Анни Пророчиці і святого Сави Крипецкого. Анна народилася в Єрусалимі і була благочестивою вдовою, яка зустріла Ісуса Христа ще в дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму.

Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Алла, Арсеній, Афанасій, Григорій, Денис, Захар, Інесса, Йосип, Павло, Федір, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 10 вересня

– Тепла і суха погода – до пізньої зими.

– Грозові дощі – до теплої осені.

– До 10-вересня опало все листя з берези і осики – до врожайного наступного року.

– Листя беріз жовті – багато опеньків в лісі.

– Побачити уві сні покійних родичів – до щасливого сімейного життя.

– Зустріти тещу – до біди.

Що можна робити 10 вересня

1. Цього дня родичам хворих на алкоголізм треба молитися Мойсею Мурину для швидкого зцілення хворого.

2. Якщо продавець у цей день збере в полі колоски і сховає їх – торгівля буде успішною.

Що не можна робити 10 вересня

1. Сьогодні не можна йти в ліс, бо можна легко заблудитися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 10 вересня, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У боулінг-клубі «StrikeCity» запрошують на піцу 2+1*
Сьогодні, 09:38
Подарований громадою Києва пам’ятник «оселиться» у луцькому сквері
Сьогодні, 09:26
10 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 10 вересня
Сьогодні, 09:06
Луцьких школярів «тероризують» безпритульні собаки
Сьогодні, 09:03
Схожі новини
Перформанси, дискотека, іноземні делегації: як лучани відгуляли День міста. ФОТО Перформанси, дискотека, іноземні делегації: як лучани відгуляли День міста. ФОТО
08 вересень, 16:06
В Україні відзначають День танкіста – історія свята, цікаві факти В Україні відзначають День танкіста – історія свята, цікаві факти
08 вересень, 15:15
8 вересня: яке сьогодні свято - історія і традиції 8 вересня: яке сьогодні свято - історія і традиції
08 вересень, 10:14
Грандіозне свято для лучан на День міста. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ Грандіозне свято для лучан на День міста. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
07 вересень, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чотирьом звільненим політв’язням обіцяють придбати житло
Сьогодні, 10:17
 0
У доньки загиблого під Іловайськом Героя – день народження: небайдужих просять долучитись до вітань
Сьогодні, 09:55
 0
У боулінг-клубі «StrikeCity» запрошують на піцу 2+1*
Сьогодні, 09:38
 0
Подарований громадою Києва пам’ятник «оселиться» у луцькому сквері
Сьогодні, 09:26
 0
10 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿