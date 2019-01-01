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Віджили своє: у луцьких будинках зупинили 32 ліфти

Віджили своє: у луцьких будинках зупинили 32 ліфти
У Луцьку зупинили роботу 32 ліфтів.

Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що на лінію оперативного реагування міської ради надійшло 36 звернень щодо зупинки ліфтів. Телефонували мешканці з будинків на вулицях Кравчука, Конякіна, Шота Руставелі, Станіславського, Будівельників, Вавілова, Коновальця, проспектів Волі, Соборності, Відродження.

На сьогодні в Луцьку не працюють 32 ліфти через закінчення терміну експлуатації та проведення капітального ремонту.

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Теги: ліфт, Луцьк
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