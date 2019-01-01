Віджили своє: у луцьких будинках зупинили 32 ліфти
Сьогодні, 18:01
У Луцьку зупинили роботу 32 ліфтів.
Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що на лінію оперативного реагування міської ради надійшло 36 звернень щодо зупинки ліфтів. Телефонували мешканці з будинків на вулицях Кравчука, Конякіна, Шота Руставелі, Станіславського, Будівельників, Вавілова, Коновальця, проспектів Волі, Соборності, Відродження.
На сьогодні в Луцьку не працюють 32 ліфти через закінчення терміну експлуатації та проведення капітального ремонту.
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Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що на лінію оперативного реагування міської ради надійшло 36 звернень щодо зупинки ліфтів. Телефонували мешканці з будинків на вулицях Кравчука, Конякіна, Шота Руставелі, Станіславського, Будівельників, Вавілова, Коновальця, проспектів Волі, Соборності, Відродження.
На сьогодні в Луцьку не працюють 32 ліфти через закінчення терміну експлуатації та проведення капітального ремонту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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