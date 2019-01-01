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Подарований громадою Києва пам’ятник «оселиться» у луцькому сквері

Подарований громадою Києва пам’ятник «оселиться» у луцькому сквері
Повідомили, що робитимуть із пам’ятником, який подарували Луцьку на День міста.

Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Начальниця управління туризму та промоції Катерина Теліпська нагадала, що у День міста лучани та гості міста мали унікальну нагоду переглянути виставу «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І».
«Творча команда фестивалю «Anne de Kyiv Fest» подарувала Луцьку пам’ятник Анні Київській. Який, сподіваюся, невдовзі оселиться в одному зі скверів Луцька», - відзначила посадовиця.

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Теги: пам'ятник, вистава, День міста
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