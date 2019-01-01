Грантові програми для розвитку малого бізнесу: як «IMTD» може запрацювати на Волині

Народна артистка України, народна депутатка чотирьох скликаньзавітала у Волинську область, аби презентувати проект по залученню грантових коштів для розвитку малого бізнесу в регіоні та налагодити співпрацю.Політик зустрілася з тимчасово виконуючим обов`язки голови обласної державної адміністраціїта головою обласної радив понеділок, 9 вересня, – повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Варто зазначити, що Оксана Білозір є офіційним послом бренду (Brand ambassador) в Україні Програми «IMTD» (USA) «Оздоровлення економіки України». До слова, «IMTD інтернешенл» – це міжнародне кооперативне співтовариство, зареєстроване в Україні, що об’єднує велику кількість фізичних та юридичних осіб, які зацікавлені: у розвитку кооперативного руху, ділової активності, зміцненню виробничих потужностей, збільшенню товарообігу, налагоджені міжнародної співпраці та підвищенні економічного статусу своїх країн.Оксана Володимирівна відзначила, що фахівці Програми «IMTD», які працюють на Волині, готові розповісти в кожній ОТГ про можливості грантових проектів, в яких можуть брати участь представники малого та середнього бізнесу. Окрім того, вона вважає, що основним результатом проекту буде розвиток підприємництва в регіонах, легалізація бізнесу та зменшення міграційної активності населення.