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Грантові програми для розвитку малого бізнесу: як «IMTD» може запрацювати на Волині

Грантові програми для розвитку малого бізнесу: як «IMTD» може запрацювати на Волині
Народна артистка України, народна депутатка чотирьох скликань Оксана Білозір завітала у Волинську область, аби презентувати проект по залученню грантових коштів для розвитку малого бізнесу в регіоні та налагодити співпрацю.

Політик зустрілася з тимчасово виконуючим обов`язки голови обласної державної адміністрації Олександром Киричуком та головою обласної ради Іриною Вахович в понеділок, 9 вересня, – повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

Варто зазначити, що Оксана Білозір є офіційним послом бренду (Brand ambassador) в Україні Програми «IMTD» (USA) «Оздоровлення економіки України». До слова, «IMTD інтернешенл» – це міжнародне кооперативне співтовариство, зареєстроване в Україні, що об’єднує велику кількість фізичних та юридичних осіб, які зацікавлені: у розвитку кооперативного руху, ділової активності, зміцненню виробничих потужностей, збільшенню товарообігу, налагоджені міжнародної співпраці та підвищенні економічного статусу своїх країн.

Грантові програми для розвитку малого бізнесу: як «IMTD» може запрацювати на Волині


Оксана Володимирівна відзначила, що фахівці Програми «IMTD», які працюють на Волині, готові розповісти в кожній ОТГ про можливості грантових проектів, в яких можуть брати участь представники малого та середнього бізнесу. Окрім того, вона вважає, що основним результатом проекту буде розвиток підприємництва в регіонах, легалізація бізнесу та зменшення міграційної активності населення.

Грантові програми для розвитку малого бізнесу: як «IMTD» може запрацювати на Волині
Грантові програми для розвитку малого бізнесу: як «IMTD» може запрацювати на Волині
Грантові програми для розвитку малого бізнесу: як «IMTD» може запрацювати на Волині


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Теги: Волинь, Оксана Білозір, Луцьк, IMTD
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