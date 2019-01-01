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У боулінг-клубі «StrikeCity» запрошують на піцу 2+1*

У боулінг-клубі «StrikeCity» запрошують на піцу 2+1*
Боулінг клуб StrikeCity, що в ТРЦ "ПортCity" на 3-му поверсі, запрошує усіх любителів смачної піци на вигідну пропозиції 2+1.

Дві піци купуєте – третя в подарунок. Зауважують, що термін дії акції – до 30 вересня.

"Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі StrikeCity", - запрошують у клуб.

Деталі за телефоном: 067 334 50 85

У боулінг-клубі «StrikeCity» запрошують на піцу 2+1*

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Теги: ПортCity
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