У боулінг-клубі «StrikeCity» запрошують на піцу 2+1*
Сьогодні, 09:38
Боулінг клуб StrikeCity, що в ТРЦ "ПортCity" на 3-му поверсі, запрошує усіх любителів смачної піци на вигідну пропозиції 2+1.
Дві піци купуєте – третя в подарунок. Зауважують, що термін дії акції – до 30 вересня.
"Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі StrikeCity", - запрошують у клуб.
Деталі за телефоном: 067 334 50 85
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Дві піци купуєте – третя в подарунок. Зауважують, що термін дії акції – до 30 вересня.
"Чекаємо Вас щодня з 11:00 в боулінг клубі StrikeCity", - запрошують у клуб.
Деталі за телефоном: 067 334 50 85
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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