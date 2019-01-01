У доньки загиблого під Іловайськом Героя – день народження: небайдужих просять долучитись до вітань

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.є донькою старшого прапорщика, бійця 51-шої окремої механізованої бригади, який зник під час виходу з Іловайського котла поблизу с. Новокатеринівка Старобешівського р-ну Донецької обл. і лише через дев’ять місяців чекання, через сотні кілометрів зміг повернутися до рідного Володимир-Волинська для гідного поховання.Навчається дівчина у 10-му класі середньої школи у рідному містечку. Вчиться тільки на відмінно. Серед улюблених предметів – українська мова, зарубіжна література, образотворче мистецтво, музика, фізкультура, алгебра та історія України. Трохи тяжче їй даються біологія та географія.Аліна 5 років відвідувала бальні танці і займалась хіп-хопом, а згодом почала займатися боксом, якраз у той період, коли в родину надійшла інформація про те, що тато дівчини пропав безвісти у зоні бойових дій і почалися довгі і безрадісні його пошуки, аж поки не отримали звістку про його загибель. У той день, коли тіло Героя везли до Володимира-Волинського, Аліна брала участь в обласних змаганнях з боксу.“Сильні та болісні емоції, які вирували у моїй душі, вирвались на волю та додали міцності моїм ударам. Я здобула перше місце. Свою перемогу я присвятила татові. І після того, як мене оголосили чемпіонкою, я просто втекла з рингу, бо сльози застилали очі…” – розповідає Аліна.Дівчина часто бере участь у різноманітних конкурсах. Неодноразово займала призові місця з малювання – це і не дивно, адже її мама Ірина Смірнова прекрасно малює та працює вчителем образотворчого мистецтва, тож гени дали про себе знати. Аліна зайняла 3-тє місце в обласному конкурсі читців поезії Тараса Шевченка. А минулого року потрапила за підсумками міжнародного конкурсу для дітей та юнацтва «KobzarWave», що організувала ГО “Помаранчева Хвиля” з міста Чикаго у топ-п’ятірку (призерів не визначали) найкращих декламаторів світу у номінації на краще читання поезії Кобзаря українською мовою.Сама пробує писати вірші, ще дуже любить фотографувати, грала у КВК в шкільній команді “Gold Revers”.Та попри таку різнобічність інтересів та захоплень, найбільшою пристрастю нашої іменинниці є вокал. Займається вона у зразковій студії вокального співу “Лодомир” з семи років. Постійно бере участь у пісенних конкурсах. Два роки Аліні щастить бувати на інтенсивах від Олександра Пономарьова. Брала уроки вокалу у волинської співачки та композиторки Тетяни Ціхоцької та вже виступала з нею на різних заходах. Зокрема дебютувала на найбільшій сцені Волині під час благодійного концерту «Коляда з Тетяною Ціхоцькою», допомігши волонтерам зібрати кошти на потреби усіх дітей Небесного Легіону.Усі захоплення іменинниці пов’язані з участю у конкурсах. Там вона має можливість росту, бачить рівень інших дітей, старається взяти щось краще для себе. Аліна говорить: “Вокал мене багато чому навчив: як заспокоювати хвилювання, виступаючи перед залом, як доносити емоції до глядача, як отримувати задоволення від кожного виступу, а не переживати за те, як перемогти. А ще я зрозуміла, що найбільший досвід приходить, коли дивишся на роботу інших. Так ти можеш уникнути їхніх помилок і спробувати створити щось особливе, щось своє.” У більшості конкурсів дівчина не може брати участь, так як вони є платними або ж конкурси проходять у містах, віддалених від їхнього, але вона завжди може розраховувати на підтримку мами і сестри у всіх своїх захопленнях.І на репетиціях, і вдома Аліна постійно співає улюблені пісні, адже хоче постійно розвиватись у цьому напрямку.По-справжньому особливим і незабутнім став для Аліни виступ на Рівненському полігоні для військових, котрі прийшли на ротацію. Дівчина зустріла там таткових друзів та інших чоловіків, які були разом з ним на Сході, побачила, в яких умовах жив колись її батько, скуштувала смачну козацьку кашу. Коли заспівала пісню, яку присвятила татові, всі чоловіки, що дивились концерт, встали. Дівчині подарували два величезних букети польових квітів. Емоції тоді переповнювали і вона не могла стримати сліз. Цю поїздку дівчина ніколи не забуде.Аліна розповідає, що має безліч прикладів для наслідування. Дівчині до вподоби творчість поетеси Ліни Костенко, її стиль написання віршів, їх глибокий зміст, уміння торкнутися душі. Серед співаків дуже подобається Святослав Вакарчук та Світлана Тарабарова, саме з цими улюбленими виконавцями мріє зустрітись колись. Про останню говорить, що дуже любить її проникливі патріотичні пісні, її чудове виконання, подобається її щирість та зовнішність. Та безумовним авторитетом для Аліни є її татко, який не побоявся піти на війну, щоб всі люди жили у мирі. І взагалі, дівчинці до вподоби сильні, творчі, цілеспрямовані люди, які чогось досягли, які стараються допомогти іншим. Такі люди є для неї безумовним прикладом для наслідування.Із вдячністю Аліна відгукується про волонтерів та добродіїв, що допомагають їх сім’ї і не полишають у складні періоди, підтримують морально і духовно, передають свій досвід та запрошують у мандри. Багато з них стали для родини Смірнових рідними і надійним тилом у невідомому сьогоденні.Дівчина любить домашніх тварин, каже, що декілька років у них вдома жили хом’ячки. А зараз мріє про маленьке пухнасте біле кошеня, але мама поки що не дозволяє його взяти.Найтепліше дівчина відгукується про свою маму, найріднішу людину у світі, вдячна їй за підтримку та розуміння, за приклад для наслідування у складних життєвих ситуаціях. Аліна разом із старшою сестрою Христиною старається робити матусі приємні сюрпризики.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/21/smirnovserg.htm .СМІРНОВА АЛІНА - невдовзі 16 років (10.09.2003). м. Володимир-Волинський. Зріст: 160; Розмір взуття: 37. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.