Чотирьом звільненим політв’язням обіцяють придбати житло

Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Володимиру Балуху та Артуру Панову.



Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що конкретних термінів надання квартир наразі назвати не може, але це відбудеться найближчим часом, - пишуть



Вона зауважила, що усі четверо політв’язнів готові разом з родинами залишитися у Києві. Тому всю необхідну інформацію вже передали до Офісу президента.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: «До перемоги ще дуже далеко»: перші слова Сенцова на рідній землі після звільнення з полону



Крім того, Людмила Денісова прокоментувала наступний етап обміну полоненими. Вона зазначила, що переговори ведуться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держава обіцяє купити житло у Києві звільненим політв’язнямтаУповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що конкретних термінів надання квартир наразі назвати не може, але це відбудеться найближчим часом, - пишуть Факти Вона зауважила, що усі четверо політв’язнів готові разом з родинами залишитися у Києві. Тому всю необхідну інформацію вже передали до Офісу президента.Крім того, Людмила Денісова прокоментувала наступний етап обміну полоненими. Вона зазначила, що переговори ведуться.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію