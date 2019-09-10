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Чотирьом звільненим політв’язням обіцяють придбати житло

Чотирьом звільненим політв’язням обіцяють придбати житло
Держава обіцяє купити житло у Києві звільненим політв’язням Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Володимиру Балуху та Артуру Панову.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що конкретних термінів надання квартир наразі назвати не може, але це відбудеться найближчим часом, - пишуть Факти.

Вона зауважила, що усі четверо політв’язнів готові разом з родинами залишитися у Києві. Тому всю необхідну інформацію вже передали до Офісу президента.

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Крім того, Людмила Денісова прокоментувала наступний етап обміну полоненими. Вона зазначила, що переговори ведуться.

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Теги: політв’язні, квартири, полон
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