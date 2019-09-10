Чотирьом звільненим політв’язням обіцяють придбати житло
Сьогодні, 10:17
Держава обіцяє купити житло у Києві звільненим політв’язням Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Володимиру Балуху та Артуру Панову.
Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що конкретних термінів надання квартир наразі назвати не може, але це відбудеться найближчим часом, - пишуть Факти.
Вона зауважила, що усі четверо політв’язнів готові разом з родинами залишитися у Києві. Тому всю необхідну інформацію вже передали до Офісу президента.
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Крім того, Людмила Денісова прокоментувала наступний етап обміну полоненими. Вона зазначила, що переговори ведуться.
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Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що конкретних термінів надання квартир наразі назвати не може, але це відбудеться найближчим часом, - пишуть Факти.
Вона зауважила, що усі четверо політв’язнів готові разом з родинами залишитися у Києві. Тому всю необхідну інформацію вже передали до Офісу президента.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «До перемоги ще дуже далеко»: перші слова Сенцова на рідній землі після звільнення з полону
Крім того, Людмила Денісова прокоментувала наступний етап обміну полоненими. Вона зазначила, що переговори ведуться.
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