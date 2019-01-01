У аварії під Луцьком травмувалася 55-річна жінка





Нагадаємо,



За кермом автомобіля Renault Clio перебував 61-річний житель Луцького району. Водій не надав переваги у русі та зіткнувся із фургоном Volkswagen LT-28, під керуванням 55-річного жителя Ківерцівського району.



Внаслідок автопригоди травмувалася пасажирка легковика, 55-річна лучанка. Жінка не госпіталізовувалася.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі у селі Рованці Луцького району легковик Renault Clio зіткнувся із Volkswagen LT-28. Внаслідок ДТП травмувалася пасажирка легковика.Нагадаємо, інцидент трапився 9 вересня , - пише ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля Renault Clio перебував 61-річний житель Луцького району. Водій не надав переваги у русі та зіткнувся із фургоном Volkswagen LT-28, під керуванням 55-річного жителя Ківерцівського району.Внаслідок автопригоди травмувалася пасажирка легковика, 55-річна лучанка. Жінка не госпіталізовувалася.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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