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У аварії під Луцьком травмувалася 55-річна жінка

У аварії під Луцьком травмувалася 55-річна жінка
На трасі у селі Рованці Луцького району легковик Renault Clio зіткнувся із Volkswagen LT-28. Внаслідок ДТП травмувалася пасажирка легковика.

Нагадаємо, інцидент трапився 9 вересня, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля Renault Clio перебував 61-річний житель Луцького району. Водій не надав переваги у русі та зіткнувся із фургоном Volkswagen LT-28, під керуванням 55-річного жителя Ківерцівського району.

Внаслідок автопригоди травмувалася пасажирка легковика, 55-річна лучанка. Жінка не госпіталізовувалася.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.



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Теги: аварія, Рованці
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