На «Устилузі» в чоловіків вилучили 3 буси через сховані у них мішки бурштину





Зазначається, що українці намагались вивезти корисну копалину у Польщу, приховавши мішечки із нелегальним крамом у конструктивні порожнини 3-ох мікроавтобусів, - інформує пресслужба Волинської митниці ДФС.



Каміння передадуть на експертизу та оцінку вартості.



За її висновками будуть прийматися рішення про суму адміністративного штрафу за порушення митних правил. Натомість 3 мікроавтобуси, які використовувались для влаштування тайників, відповідно до ст. 483 Митного кодексу України, підлягають конфіскації за рішенням суду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску "Устилуг" вилучили у громадян понад 30 кг різнофракційного каміння бурштину.Зазначається, що українці намагались вивезти корисну копалину у Польщу, приховавши мішечки із нелегальним крамом у конструктивні порожнини 3-ох мікроавтобусів, - інформує пресслужба Волинської митниці ДФС.Каміння передадуть на експертизу та оцінку вартості.За її висновками будуть прийматися рішення про суму адміністративного штрафу за порушення митних правил. Натомість 3 мікроавтобуси, які використовувались для влаштування тайників, відповідно до ст. 483 Митного кодексу України, підлягають конфіскації за рішенням суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію