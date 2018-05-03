На «Устилузі» в чоловіків вилучили 3 буси через сховані у них мішки бурштину
Сьогодні, 10:39
У пункті пропуску "Устилуг" вилучили у громадян понад 30 кг різнофракційного каміння бурштину.
Зазначається, що українці намагались вивезти корисну копалину у Польщу, приховавши мішечки із нелегальним крамом у конструктивні порожнини 3-ох мікроавтобусів, - інформує пресслужба Волинської митниці ДФС.
Каміння передадуть на експертизу та оцінку вартості.
За її висновками будуть прийматися рішення про суму адміністративного штрафу за порушення митних правил. Натомість 3 мікроавтобуси, які використовувались для влаштування тайників, відповідно до ст. 483 Митного кодексу України, підлягають конфіскації за рішенням суду.
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Зазначається, що українці намагались вивезти корисну копалину у Польщу, приховавши мішечки із нелегальним крамом у конструктивні порожнини 3-ох мікроавтобусів, - інформує пресслужба Волинської митниці ДФС.
Каміння передадуть на експертизу та оцінку вартості.
За її висновками будуть прийматися рішення про суму адміністративного штрафу за порушення митних правил. Натомість 3 мікроавтобуси, які використовувались для влаштування тайників, відповідно до ст. 483 Митного кодексу України, підлягають конфіскації за рішенням суду.
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