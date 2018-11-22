У Володимирі в річку скидають нечистоти. ФОТО





Деякі будинки поблизу річки досі не мають каналізації, їхні мешканці незаконно скидають стічні води у річку. Про те, що в річку зливають нечистоти, розповіли раніше в соцмережі активісти, виклавши фотодокази, - пише



Як повідомили в міському управлінні ЖКГ та будівництва, перевірку здійснювали працівники управління спільно з відділенням муніципальної варти та КП «УЖК».



Обстеження прибережної смуги річки Риловиця проводилось 5-го вересня, в ході якого виявили 4 труби, які були виведені в річку.



Під час перевірки виявилося, що 2 труб призначені для виведення дощової води. Призначення решти труб та приналежність до конкретних будинків виявити не вдалося. Тому ці труби були запінені.



Як розповідають учасники робочої групи, подібні обстеження ще будуть проводитися.



Міський голова Петро Саганюк 10-го вересня зазначив, що робоча група «пройде річкою від вулиці Луцької і далі».



“Я думаю, що допоможуть ДСНСники і так само проінспектуємо річку Лугу у межах міста. За тиждень-два зробимо”, – зазначив міський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському біля річки Риловиці від вулиці Привокзальної до Луцької знайшли декілька самовільних скидів нечистот Деякі будинки поблизу річки досі не мають каналізації, їхні мешканці незаконно скидають стічні води у річку. Про те, що в річку зливають нечистоти, розповіли раніше в соцмережі активісти, виклавши фотодокази, - пише Буг Як повідомили в міському управлінні ЖКГ та будівництва, перевірку здійснювали працівники управління спільно з відділенням муніципальної варти та КП «УЖК».Обстеження прибережної смуги річки Риловиця проводилось 5-го вересня, в ході якого виявили 4 труби, які були виведені в річку.Під час перевірки виявилося, що 2 труб призначені для виведення дощової води. Призначення решти труб та приналежність до конкретних будинків виявити не вдалося. Тому ці труби були запінені.Як розповідають учасники робочої групи, подібні обстеження ще будуть проводитися.Міський голова10-го вересня зазначив, що робоча група «пройде річкою від вулиці Луцької і далі».“Я думаю, що допоможуть ДСНСники і так само проінспектуємо річку Лугу у межах міста. За тиждень-два зробимо”, – зазначив міський голова.

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