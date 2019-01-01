Чоловік на Волині 15 років «зливав» інформацію білорусам





Його справу розслідувало управління Служби безпеки України у Волинській області та направило до суду, повідомляє Радіо Свобода, передає



Олександру загрожує від 12 до 15 років ув'язнення. Слідство звинувачує чоловіка в державній зраді, вчиненої навмисно на шкоду державній та інформаційної безпеки України.



У матеріалах справи йдеться, що в кінці літа 2004 року Олександр дав усне і письмове згоду начальнику відділу розвідки Пінського прикордонного загону «Річиця» про конфіденційну співпрацю. Він нібито мав передавати білоруській стороні інформацію про систему безпеки державного кордону та особовий склад підрозділів на прикордонних ділянках в Ратнівському та Дубровицькому районах Волинської області. Передача інформації велася по мобільному телефону. Співпрацю з білоруськими прикордонниками він продовжував до свого звернення в СБУ.



До речі, раніше українців, які добровільно визнавалися в роботі на іноземні спецслужби, від кримінальної відповідальності позбавляли. Однак це вже п'ятий випадок, коли при подібному визнання громадянина України загрожує реальний тюремний термін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин України зізнався, що майже 15 років шпигував на білоруські спецслужби.Його справу розслідувало управління Служби безпеки України у Волинській області та направило до суду, повідомляє Радіо Свобода, передає Твій портал. загрожує від 12 до 15 років ув'язнення. Слідство звинувачує чоловіка в державній зраді, вчиненої навмисно на шкоду державній та інформаційної безпеки України.У матеріалах справи йдеться, що в кінці літа 2004 року Олександр дав усне і письмове згоду начальнику відділу розвідки Пінського прикордонного загону «Річиця» про конфіденційну співпрацю. Він нібито мав передавати білоруській стороні інформацію про систему безпеки державного кордону та особовий склад підрозділів на прикордонних ділянках в Ратнівському та Дубровицькому районах Волинської області. Передача інформації велася по мобільному телефону. Співпрацю з білоруськими прикордонниками він продовжував до свого звернення в СБУ.До речі, раніше українців, які добровільно визнавалися в роботі на іноземні спецслужби, від кримінальної відповідальності позбавляли. Однак це вже п'ятий випадок, коли при подібному визнання громадянина України загрожує реальний тюремний термін.

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