Затримали одного з організаторів озброєного нападу на волинських інкасаторів у Житомирі
Сьогодні, 11:38
Правоохоронці затримали одного з організаторів озброєного нападу на волинських інкасаторів у Житомирі, внаслідок якого один поліцейський був поранений в ногу.
Про це повідомили у МВС України.
Наразі слідчі проводять допит підозрюваного у вчорашньому нападі на поліцейських групи фізичної безпеки управління поліції охорони у Волинській області.
Нагадаємо, вчора, 9 вересня, близько 10:00 у Житомирі під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля група невідомих із застосуванням вогнепальної зброї здійснила озброєний напад на поліцейських групи фізичної безпеки УПО у Волинській області.
Правоохоронець встиг убезпечити сумку із щойно отриманими грошима, закинувши її у салон броньованого автомобіля.
Під час стрілянини поліцейський групи фізичної безпеки отримав поранення у ногу. Нападники з місця події зникли на автомобілі.
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Про це повідомили у МВС України.
Наразі слідчі проводять допит підозрюваного у вчорашньому нападі на поліцейських групи фізичної безпеки управління поліції охорони у Волинській області.
Нагадаємо, вчора, 9 вересня, близько 10:00 у Житомирі під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля група невідомих із застосуванням вогнепальної зброї здійснила озброєний напад на поліцейських групи фізичної безпеки УПО у Волинській області.
Правоохоронець встиг убезпечити сумку із щойно отриманими грошима, закинувши її у салон броньованого автомобіля.
Під час стрілянини поліцейський групи фізичної безпеки отримав поранення у ногу. Нападники з місця події зникли на автомобілі.
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