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Затримали одного з організаторів озброєного нападу на волинських інкасаторів у Житомирі

Затримали одного з організаторів озброєного нападу на волинських інкасаторів у Житомирі
Правоохоронці затримали одного з організаторів озброєного нападу на волинських інкасаторів у Житомирі, внаслідок якого один поліцейський був поранений в ногу.

Про це повідомили у МВС України.

Наразі слідчі проводять допит підозрюваного у вчорашньому нападі на поліцейських групи фізичної безпеки управління поліції охорони у Волинській області.

Нагадаємо, вчора, 9 вересня, близько 10:00 у Житомирі під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля група невідомих із застосуванням вогнепальної зброї здійснила озброєний напад на поліцейських групи фізичної безпеки УПО у Волинській області.

Правоохоронець встиг убезпечити сумку із щойно отриманими грошима, закинувши її у салон броньованого автомобіля.

Під час стрілянини поліцейський групи фізичної безпеки отримав поранення у ногу. Нападники з місця події зникли на автомобілі.

Затримали одного з організаторів озброєного нападу на волинських інкасаторів у Житомирі
Затримали одного з організаторів озброєного нападу на волинських інкасаторів у Житомирі

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Теги: стрілянина в інкасаторів, затримали одного з організаторів
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