Волинянин одним ударом вбив знайомого
Сьогодні, 11:55
На березі річки Стир у селі Боратин Луцького району 44-річний місцевий мешканець під час конфлікту вдарив 36-річного односельчанина, унаслідок чого чоловік помер.
Поліцейські встановили, що у неділю, 8 вересня близько опівночі на березі річки чоловіки розпивали алкогольні напої, - повідомляє ГУНП Волині.
Під час конфлікту, який виник на ґрунті неприязних відносин, 44-річний волинянин вдарив 36-річного жителя Луцького району. Від отриманої травми чоловік згодом помер.
Триває досудове розслідування відкрите за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Поліцейські встановили, що у неділю, 8 вересня близько опівночі на березі річки чоловіки розпивали алкогольні напої, - повідомляє ГУНП Волині.
Під час конфлікту, який виник на ґрунті неприязних відносин, 44-річний волинянин вдарив 36-річного жителя Луцького району. Від отриманої травми чоловік згодом помер.
Триває досудове розслідування відкрите за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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