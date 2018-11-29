вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин одним ударом вбив знайомого

Волинянин одним ударом вбив знайомого
На березі річки Стир у селі Боратин Луцького району 44-річний місцевий мешканець під час конфлікту вдарив 36-річного односельчанина, унаслідок чого чоловік помер.

Поліцейські встановили, що у неділю, 8 вересня близько опівночі на березі річки чоловіки розпивали алкогольні напої, - повідомляє ГУНП Волині.

Під час конфлікту, який виник на ґрунті неприязних відносин, 44-річний волинянин вдарив 36-річного жителя Луцького району. Від отриманої травми чоловік згодом помер.

Триває досудове розслідування відкрите за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Луцький район, знайомий, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали злочинця, який ножем порізав чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 11:57
Волинянин одним ударом вбив знайомого
Сьогодні, 11:55
Затримали одного з організаторів озброєного нападу на волинських інкасаторів у Житомирі
Сьогодні, 11:38
Скандальний луцький альфонс, попри вирок, продовжує гуляти на волі
Сьогодні, 11:29
Чоловік на Волині 15 років «зливав» інформацію білорусам
Сьогодні, 11:28
Схожі новини
У Луцькому районі в жахливій антисанітарії діяв алкоцех У Луцькому районі в жахливій антисанітарії діяв алкоцех
06 червень, 10:39
На Волині п'яний чоловік впав у ставок і втопився На Волині п'яний чоловік впав у ставок і втопився
29 травень, 10:18
На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем
29 листопад, 2018, 08:17
Моторошне вбивство на Волині: жінка зізналася, що зарізала свого чоловіка Моторошне вбивство на Волині: жінка зізналася, що зарізала свого чоловіка
02 серпень, 2018, 11:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали злочинця, який ножем порізав чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 11:57
 0
Волинянин одним ударом вбив знайомого
Сьогодні, 11:55
 0
Луцьк і вуличні музиканти: як у місті юні таланти заробляють на мрію
Сьогодні, 11:49
 0
Затримали одного з організаторів озброєного нападу на волинських інкасаторів у Житомирі
Сьогодні, 11:38
 0
Скандальний луцький альфонс, попри вирок, продовжує гуляти на волі
Сьогодні, 11:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿