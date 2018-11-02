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У Луцьку затримали злочинця, який ножем порізав чоловіка. ВІДЕО

У Луцьку затримали злочинця, який ножем порізав чоловіка. ВІДЕО
У Луцьку затримали 38-річного підозрюваного, який порізав чоловіка і втік.

Інцидент трапився 7 вересня на вулиці Даньшина, - пише патрульна поліція Волинської області.

Зазначається, що громадянин наніс ножове поранення іншому чоловікові і втік.

Екіпаж роти ТОР прибув миттєво, надав домедичну допомогу потерпілому та вирушив на пошуки зловмисника. У підвалі будинку правоохоронці виявили 38-річного підозрюваного у кримінальному правопорушенні.

При спілкуванні чоловік визнала свою вину, його затримали й доставили в міськвідділ, де передали слідчому.


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Теги: різанина, Луцьк
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