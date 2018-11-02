У Луцьку затримали злочинця, який ножем порізав чоловіка. ВІДЕО





Інцидент трапився 7 вересня на вулиці Даньшина, - пише патрульна поліція Волинської області.



Зазначається, що громадянин наніс ножове поранення іншому чоловікові і втік.



Екіпаж роти ТОР прибув миттєво, надав домедичну допомогу потерпілому та вирушив на пошуки зловмисника. У підвалі будинку правоохоронці виявили 38-річного підозрюваного у кримінальному правопорушенні.



При спілкуванні чоловік визнала свою вину, його затримали й доставили в міськвідділ, де передали слідчому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали 38-річного підозрюваного, який порізав чоловіка і втік.Інцидент трапився 7 вересня на вулиці Даньшина, - пише патрульна поліція Волинської області.Зазначається, що громадянин наніс ножове поранення іншому чоловікові і втік.Екіпаж роти ТОР прибув миттєво, надав домедичну допомогу потерпілому та вирушив на пошуки зловмисника. У підвалі будинку правоохоронці виявили 38-річного підозрюваного у кримінальному правопорушенні.При спілкуванні чоловік визнала свою вину, його затримали й доставили в міськвідділ, де передали слідчому.

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