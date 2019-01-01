Коли у луцькому транспорті запрацює електронна система оплати





Про це розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов, повідомляє



Як платитимуть за проїзд лучани



З його слів, у жовтні в місті почнуть встановлювати автомати для продажу і поповнення карток, а в листопаді система повинна запрацювати.



Після запуску системи у маршрутках і тролейбусах можна буде розрахуватись лише картками. Купити їх можна буде у спеціальних терміналах. Їх поставлять по місту близько пів сотні.



«Картки будуть пластиковими і схожими на банківські. Коштуватимуть вони 35 гривень. Користуватись картками можна буде багато років. Пільговикам міська рада видаватиме їх безкоштовно», - пояснив чиновник.



Поповнювати картки можна буде в цьому ж автоматі на будь-яку суму від 6 гривень. У тролейбусах і маршрутках встановлять валідатори – пристрої для списування коштів. В маршрутках – по одному пристрою, в тролейбусах – по два.



Разовий квиток для туристів коштуватиме дешевше.



Володимир Степанов запевняє, що усі перевізники погодились встановити таке обладнання.



Чи подорожчає проїзд



Начальник управління транспорту каже, що питання подорожчання проїзду поки не стоїть.



«Після запуску системи ми порахуємо пасажирів, знатимемо вартість проїзду, скільки перевізники заробляють і витрачають. Тому що зараз ми володіємо лише тими даними, які подають самі перевізники», - пояснив Володимир Степанов.



Витрати на впровадження системи беруть на себе турецькі підприємства «Kent Kart Ege Elektronik» та «Paynet Service», які зареєстрували у Луцьку спільне підприємство «Сіті-кард». За підрахунками міськради, на це потрібно витратити близько 50 мільйонів гривень.



Механізм повернення коштів інвестору ще обговорюється. Раніше повідомлялось, що підприємство отримуватиме 8% зі звичайного квитка і 4% - з пільгового.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За два місяці у Луцьку планують запустити електронну систему оплати проїзду у громадському транспорті. Готівкою не можна буде розрахуватись ні в маршрутках, ні в тролейбусах.Про це розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради, повідомляє "Перший". З його слів, у жовтні в місті почнуть встановлювати автомати для продажу і поповнення карток, а в листопаді система повинна запрацювати.Після запуску системи у маршрутках і тролейбусах можна буде розрахуватись лише картками. Купити їх можна буде у спеціальних терміналах. Їх поставлять по місту близько пів сотні.«Картки будуть пластиковими і схожими на банківські. Коштуватимуть вони 35 гривень. Користуватись картками можна буде багато років. Пільговикам міська рада видаватиме їх безкоштовно», - пояснив чиновник.Поповнювати картки можна буде в цьому ж автоматі на будь-яку суму від 6 гривень. У тролейбусах і маршрутках встановлять валідатори – пристрої для списування коштів. В маршрутках – по одному пристрою, в тролейбусах – по два.Разовий квиток для туристів коштуватиме дешевше.Володимир Степанов запевняє, що усі перевізники погодились встановити таке обладнання.Начальник управління транспорту каже, що питання подорожчання проїзду поки не стоїть.«Після запуску системи ми порахуємо пасажирів, знатимемо вартість проїзду, скільки перевізники заробляють і витрачають. Тому що зараз ми володіємо лише тими даними, які подають самі перевізники», - пояснив Володимир Степанов.Витрати на впровадження системи беруть на себе турецькі підприємства «Kent Kart Ege Elektronik» та «Paynet Service», які зареєстрували у Луцьку спільне підприємство «Сіті-кард». За підрахунками міськради, на це потрібно витратити близько 50 мільйонів гривень.Механізм повернення коштів інвестору ще обговорюється. Раніше повідомлялось, що підприємство отримуватиме 8% зі звичайного квитка і 4% - з пільгового.

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