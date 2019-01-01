Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Горохівський район
1. Горохів
09:00-17:00
Церква Різдва Христового
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-ГРП
ФОП Данилюк П.С.-Торговий кіоск
ФОП Янюк І.В.-Стоматологічний кабінет
м. Горохів:
вул. Котляревського,
вул. Сущева,
вул. Княгині Ольги,
вул. Рощини
вул.Паркова
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л 55-01(частково) 10:00-17:00 с.Бортнів,с.Янів
2 ПЛ-04кв від КТП-201 10:00 – 16:00 ФАП с.Колона вул.Незалежності, Роздольна,
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №63 9:00-17:00 Церква с. Поповичі
2. ПЛ – 0,4кВ від КТП №471 9:00-17:00 ПП "Студія-7"
Волинська ф-я РРТ
Ковельське РЖКП №2 ж\б
м.Ковель, Варшавська, 5, 5л
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
База «Житлобуд»-2,
вул. Можайського, 6-24
вул. Ціолковського, 1-31, 2-32
вул. Авіаторів, 31-33
вул. Героїв УПА, 15-47, 12-16
вул. Жуковського
вул. Авіаторів, 27-29
Луцький район
1.
КТП-66 9:00 – 17:00 С. Смолигів, вул. Першого Травня
2. ПЛ-10 кВ Л-67-03 (КТП-95, 263, 545, 97, 268, 533, 296, 780, 807) 09:30 – 17:00 Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Брище, с. Буків
3. КТП-170 9:00 – 17:00 СГТзОВ «Лище» - млин С. Лище, вул. Південна, Воз’єднання
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-15 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Куліша, 2-6
вул.Сонячна, 8-12
вул.Сковороди, 11, 22
вул.Миру, 10-27
вул.Хмельницького, 22
вул.Зелена, 52-72
пров.Мирний, 19, 20
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі
с.Вишеньки
с.Носачевичі
с.Вишеньки
16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 КТП-269 10:00-17:00 с.Секунь вул. Шевченка, Вишнева, Ковельська, Центральна,Молодіжна
2 ПЛ-10-Л-48-01 від ЛР-108 10:00-17:00 с.Поліське-повністю
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:00 с.Блаженик вул.Володимирська
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Горохівський район
1. Горохів
09:00-17:00
Церква Різдва Христового
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-ГРП
ФОП Данилюк П.С.-Торговий кіоск
ФОП Янюк І.В.-Стоматологічний кабінет
м. Горохів:
вул. Котляревського,
вул. Сущева,
вул. Княгині Ольги,
вул. Рощини
вул.Паркова
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л 55-01(частково) 10:00-17:00 с.Бортнів,с.Янів
2 ПЛ-04кв від КТП-201 10:00 – 16:00 ФАП с.Колона вул.Незалежності, Роздольна,
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №63 9:00-17:00 Церква с. Поповичі
2. ПЛ – 0,4кВ від КТП №471 9:00-17:00 ПП "Студія-7"
Волинська ф-я РРТ
Ковельське РЖКП №2 ж\б
м.Ковель, Варшавська, 5, 5л
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
База «Житлобуд»-2,
вул. Можайського, 6-24
вул. Ціолковського, 1-31, 2-32
вул. Авіаторів, 31-33
вул. Героїв УПА, 15-47, 12-16
вул. Жуковського
вул. Авіаторів, 27-29
Луцький район
1.
КТП-66 9:00 – 17:00 С. Смолигів, вул. Першого Травня
2. ПЛ-10 кВ Л-67-03 (КТП-95, 263, 545, 97, 268, 533, 296, 780, 807) 09:30 – 17:00 Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Брище, с. Буків
3. КТП-170 9:00 – 17:00 СГТзОВ «Лище» - млин С. Лище, вул. Південна, Воз’єднання
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-15 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Куліша, 2-6
вул.Сонячна, 8-12
вул.Сковороди, 11, 22
вул.Миру, 10-27
вул.Хмельницького, 22
вул.Зелена, 52-72
пров.Мирний, 19, 20
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі
с.Вишеньки
с.Носачевичі
с.Вишеньки
16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 КТП-269 10:00-17:00 с.Секунь вул. Шевченка, Вишнева, Ковельська, Центральна,Молодіжна
2 ПЛ-10-Л-48-01 від ЛР-108 10:00-17:00 с.Поліське-повністю
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:00 с.Блаженик вул.Володимирська
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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