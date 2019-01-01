У селі на Волині масово загинула риба. ВІДЕО





Про це Володимир Гламазда.



Відомо, тамтешні ставки є в оренді підприємства «ЦУманьриба». Місцеві викликали поліцію та екоінспекцію. Опівдні на березі водойми у селі Башлики зібралися селяни.



Місцевий житель Володимир Гламазда розповів про те, що у ставку загинула риба, дізнався о шостій ранку.



«У зв’язку з тим, що без усяких дозволів на користування здійснили, на нашу думку, несанкціонований скид води дуже швидко і риба залягла і замор риби стався. Щука дика, аборигенна риба, карасі, плотва, карпи, окуні, вся риба лежить», - каже чоловік.



Односельчанин Петро Крук підкреслив, небезпека в тому, що ця риба, яка зараз потонула, через два три дні спливе.



"От тоді що робити? Хоча кажуть, що вже кілька машин здохлої більшої вивезли не зрозуміло куди. Тут багато окуня, плотва, карась, короп, дуже великі були щуки і великі окуні. Ще не виключено, що вони усі загинуть, бо при такій температурі 26-28 градусів тепла не можна зливати воду», - додав місцевий житель.



Олександр Лебідь, житель села Башлики: «Це виходить злив води і це пропадає в нашого орендатора тисячі малька, яка мала б бути в річці, це називається дика риба, а по закону вона повинна бути випущена в річку, а вона вся пропала, задихнулася. Вона зараз вся побіжить в річку Путилівку, ось ця мертва риба».



Тамтешні стави у користуванні ТзОВ «Цуманьриба». Орендарка Людмила Попик ситуацію прокоментувала так:



«Почали вже сьогодні ловити рибу. От дивіться діти, лізуть у воду, мотлошать, риба йде на мул. Вони вже ціле літо її виловили. Так не можна заважати господарській діяльності. Ну відійшли карасі малесенькі, щука, це дуже така примхлива риба.Ми собі вороги? Чи ми щось гірше хочемо собі чи державі? Податки платимо, все, а що вони хочуть, я не знаю. Низький вміст кисню, через що і стали спускати рано, побачили, що є відходи карася, через що треба було спустити», - розповідає жінка.



На місце події приїхав інспектор Ківерцівського відділу поліції Валерій Лук’янчук. Каже, до ставків його викликала орендарка.



«Коли ми приїхали на місце події, побачили достатню кількість місцевих жителів, як дорослого населення, так і неповнолітніх, які стоять на березі, заходять у водойму. Були опитані дві сторони конфлікту, будемо приймати відповідне рішення. На рахунок мору будемо розбиратися в подальшому, бо на даний час неможливо чітко сказати причину цього», - зауважив Валерій.



Скільки риби загинуло і причину мору у ставках села Башлики з'ясовує екоінспекція, розповів телефоном заступник керівника обласного управління екології та природних ресурсів Сергій Шеремета.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ставку біля села Башлики Ківерцівського району загинула риба.Про це Суспільному розповів місцевий жительВідомо, тамтешні ставки є в оренді підприємства «ЦУманьриба». Місцеві викликали поліцію та екоінспекцію. Опівдні на березі водойми у селі Башлики зібралися селяни.Місцевий житель Володимир Гламазда розповів про те, що у ставку загинула риба, дізнався о шостій ранку.«У зв’язку з тим, що без усяких дозволів на користування здійснили, на нашу думку, несанкціонований скид води дуже швидко і риба залягла і замор риби стався. Щука дика, аборигенна риба, карасі, плотва, карпи, окуні, вся риба лежить», - каже чоловік.Односельчанинпідкреслив, небезпека в тому, що ця риба, яка зараз потонула, через два три дні спливе."От тоді що робити? Хоча кажуть, що вже кілька машин здохлої більшої вивезли не зрозуміло куди. Тут багато окуня, плотва, карась, короп, дуже великі були щуки і великі окуні. Ще не виключено, що вони усі загинуть, бо при такій температурі 26-28 градусів тепла не можна зливати воду», - додав місцевий житель.Олександр Лебідь, житель села Башлики: «Це виходить злив води і це пропадає в нашого орендатора тисячі малька, яка мала б бути в річці, це називається дика риба, а по закону вона повинна бути випущена в річку, а вона вся пропала, задихнулася. Вона зараз вся побіжить в річку Путилівку, ось ця мертва риба».Тамтешні стави у користуванні ТзОВ «Цуманьриба». Орендаркаситуацію прокоментувала так:«Почали вже сьогодні ловити рибу. От дивіться діти, лізуть у воду, мотлошать, риба йде на мул. Вони вже ціле літо її виловили. Так не можна заважати господарській діяльності. Ну відійшли карасі малесенькі, щука, це дуже така примхлива риба.Ми собі вороги? Чи ми щось гірше хочемо собі чи державі? Податки платимо, все, а що вони хочуть, я не знаю. Низький вміст кисню, через що і стали спускати рано, побачили, що є відходи карася, через що треба було спустити», - розповідає жінка.На місце події приїхав інспектор Ківерцівського відділу поліції. Каже, до ставків його викликала орендарка.«Коли ми приїхали на місце події, побачили достатню кількість місцевих жителів, як дорослого населення, так і неповнолітніх, які стоять на березі, заходять у водойму. Були опитані дві сторони конфлікту, будемо приймати відповідне рішення. На рахунок мору будемо розбиратися в подальшому, бо на даний час неможливо чітко сказати причину цього», - зауважив Валерій.Скільки риби загинуло і причину мору у ставках села Башлики з'ясовує екоінспекція, розповів телефоном заступник керівника обласного управління екології та природних ресурсів

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