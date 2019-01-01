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Дівчинці було три місяці, коли загинув тато: у дитини волинського бійця – день народження

Дівчинці було три місяці, коли загинув тато: у дитини волинського бійця – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Галатюк Аріна – довгоочікувана донечка у сім’ї. Дівчинці невдовзі виповниться 4 рочки, а на момент загибелі її татка крихітка мала усього три повних місяці. Галатюк Олег Миколайович був молодшим сержантом 58-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, трагічно загинув у ніч на 22 грудня 2015 року поблизу с. Новобахмутівка Ясинуватського р-ну Донецької обл., підірвавшись на розтяжці під час бою у зоні АТО. Олег міг не йти до війська, бо його комісували, але не зміг сидіти вдома, коли інші воюють за територіальну цілісність України, тому був скоріше добровольцем, ніж мобілізованим. Служив у розвідвзводі старшим розвідником-телефоністом. Після загибелі чоловіка, дружині Галині з маленькою донечкою на руках прийшлось дуже складно.

Аріночка росте дуже жвавою та цікавою дівчинкою. Досі вона не ходила до садочку, але уже тиждень з великим задоволенням відвідує середню групу. До цього вона ходила до маленької школи у мовному центрі «Bе Smart». Арінці до вподоби ліплення з кольорового тіста чи пластиліну. Черв’ячок, метелик, жучок чи веселка виходили у дівчинки напрочуд дивовижними, хоча й не завжди схожими – проте успіхам своєї донечки мама завжди щиро тішиться. Дуже любить Арінка вивчати англійську та співати веселі дитячі пісні у мікрофон. А скоро й почнуться її заняття танцями.

Минулого року вже писали про діагноз, який поставили дівчинці з народження, але завдяки лікуванню та масажам ситуація значно покращилася. Вона й надалі носить спеціалізоване взуття.

Маленька красуня безмежно любить все живе: папуги, морські мешканці, котики або ж песики завжди викликають захват та посмішку на її личку.

Як і більшість діток, Аріна любить переглядати мультфільми.
Окрім двоюрідної сестрички, однакової за віком, Аріночка здобула собі ще й нову подругу, яка мешкає неподалік. Настуня, так звати дівчинку, залюбки бавиться з нашою іменинницею, хоча й є вже школяркою-першокласницею.

Цього року дівчинка залюбки відпочила у християнському таборі в Трускавці, де із задоволенням плавала в басейні та милувалась великими рибками в дельфінарії.

Мама Галинка не може натішитись своєю донечкою, оскільки довго її чекала та молилася. З її слів, лише з появою Аріни вона зрозуміла, що таке відповідальність: що і як потрібно говорити, як вчинити у конкретному випадку, який приклад потрібно дитині дати. А тепер мамі треба бути ще сильнішою, адже люблячого татка у їх донечки уже немає. Більшістю речей дівчинку забезпечують волонтери та небайдужі люди, за що Галина дуже вдячна.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

Інформація для благодійників: ГАЛАТЮК АРІНА - 4 роки (10.09.2015). м. Луцьк. Розмір одягу: 110-116; Розмір взуття: 26-27.

Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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