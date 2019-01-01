Дівчинці було три місяці, коли загинув тато: у дитини волинського бійця – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.– довгоочікувана донечка у сім’ї. Дівчинці невдовзі виповниться 4 рочки, а на момент загибелі її татка крихітка мала усього три повних місяці.був молодшим сержантом 58-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, трагічно загинув у ніч на 22 грудня 2015 року поблизу с. Новобахмутівка Ясинуватського р-ну Донецької обл., підірвавшись на розтяжці під час бою у зоні АТО. Олег міг не йти до війська, бо його комісували, але не зміг сидіти вдома, коли інші воюють за територіальну цілісність України, тому був скоріше добровольцем, ніж мобілізованим. Служив у розвідвзводі старшим розвідником-телефоністом. Після загибелі чоловіка, дружині Галині з маленькою донечкою на руках прийшлось дуже складно.Аріночка росте дуже жвавою та цікавою дівчинкою. Досі вона не ходила до садочку, але уже тиждень з великим задоволенням відвідує середню групу. До цього вона ходила до маленької школи у мовному центрі «Bе Smart». Арінці до вподоби ліплення з кольорового тіста чи пластиліну. Черв’ячок, метелик, жучок чи веселка виходили у дівчинки напрочуд дивовижними, хоча й не завжди схожими – проте успіхам своєї донечки мама завжди щиро тішиться. Дуже любить Арінка вивчати англійську та співати веселі дитячі пісні у мікрофон. А скоро й почнуться її заняття танцями.Минулого року вже писали про діагноз, який поставили дівчинці з народження, але завдяки лікуванню та масажам ситуація значно покращилася. Вона й надалі носить спеціалізоване взуття.Маленька красуня безмежно любить все живе: папуги, морські мешканці, котики або ж песики завжди викликають захват та посмішку на її личку.Як і більшість діток, Аріна любить переглядати мультфільми.Окрім двоюрідної сестрички, однакової за віком, Аріночка здобула собі ще й нову подругу, яка мешкає неподалік. Настуня, так звати дівчинку, залюбки бавиться з нашою іменинницею, хоча й є вже школяркою-першокласницею.Цього року дівчинка залюбки відпочила у християнському таборі в Трускавці, де із задоволенням плавала в басейні та милувалась великими рибками в дельфінарії.Мама Галинка не може натішитись своєю донечкою, оскільки довго її чекала та молилася. З її слів, лише з появою Аріни вона зрозуміла, що таке відповідальність: що і як потрібно говорити, як вчинити у конкретному випадку, який приклад потрібно дитині дати. А тепер мамі треба бути ще сильнішою, адже люблячого татка у їх донечки уже немає. Більшістю речей дівчинку забезпечують волонтери та небайдужі люди, за що Галина дуже вдячна.ГАЛАТЮК АРІНА - 4 роки (10.09.2015). м. Луцьк. Розмір одягу: 110-116; Розмір взуття: 26-27.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.