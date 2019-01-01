Дівчинці було три місяці, коли загинув тато: у дитини волинського бійця – день народження
Сьогодні, 12:58
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Галатюк Аріна – довгоочікувана донечка у сім’ї. Дівчинці невдовзі виповниться 4 рочки, а на момент загибелі її татка крихітка мала усього три повних місяці. Галатюк Олег Миколайович був молодшим сержантом 58-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, трагічно загинув у ніч на 22 грудня 2015 року поблизу с. Новобахмутівка Ясинуватського р-ну Донецької обл., підірвавшись на розтяжці під час бою у зоні АТО. Олег міг не йти до війська, бо його комісували, але не зміг сидіти вдома, коли інші воюють за територіальну цілісність України, тому був скоріше добровольцем, ніж мобілізованим. Служив у розвідвзводі старшим розвідником-телефоністом. Після загибелі чоловіка, дружині Галині з маленькою донечкою на руках прийшлось дуже складно.
Аріночка росте дуже жвавою та цікавою дівчинкою. Досі вона не ходила до садочку, але уже тиждень з великим задоволенням відвідує середню групу. До цього вона ходила до маленької школи у мовному центрі «Bе Smart». Арінці до вподоби ліплення з кольорового тіста чи пластиліну. Черв’ячок, метелик, жучок чи веселка виходили у дівчинки напрочуд дивовижними, хоча й не завжди схожими – проте успіхам своєї донечки мама завжди щиро тішиться. Дуже любить Арінка вивчати англійську та співати веселі дитячі пісні у мікрофон. А скоро й почнуться її заняття танцями.
Минулого року вже писали про діагноз, який поставили дівчинці з народження, але завдяки лікуванню та масажам ситуація значно покращилася. Вона й надалі носить спеціалізоване взуття.
Маленька красуня безмежно любить все живе: папуги, морські мешканці, котики або ж песики завжди викликають захват та посмішку на її личку.
Як і більшість діток, Аріна любить переглядати мультфільми.
Окрім двоюрідної сестрички, однакової за віком, Аріночка здобула собі ще й нову подругу, яка мешкає неподалік. Настуня, так звати дівчинку, залюбки бавиться з нашою іменинницею, хоча й є вже школяркою-першокласницею.
Цього року дівчинка залюбки відпочила у християнському таборі в Трускавці, де із задоволенням плавала в басейні та милувалась великими рибками в дельфінарії.
Мама Галинка не може натішитись своєю донечкою, оскільки довго її чекала та молилася. З її слів, лише з появою Аріни вона зрозуміла, що таке відповідальність: що і як потрібно говорити, як вчинити у конкретному випадку, який приклад потрібно дитині дати. А тепер мамі треба бути ще сильнішою, адже люблячого татка у їх донечки уже немає. Більшістю речей дівчинку забезпечують волонтери та небайдужі люди, за що Галина дуже вдячна.
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).
Інформація для благодійників: ГАЛАТЮК АРІНА - 4 роки (10.09.2015). м. Луцьк. Розмір одягу: 110-116; Розмір взуття: 26-27.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Галатюк Аріна – довгоочікувана донечка у сім’ї. Дівчинці невдовзі виповниться 4 рочки, а на момент загибелі її татка крихітка мала усього три повних місяці. Галатюк Олег Миколайович був молодшим сержантом 58-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, трагічно загинув у ніч на 22 грудня 2015 року поблизу с. Новобахмутівка Ясинуватського р-ну Донецької обл., підірвавшись на розтяжці під час бою у зоні АТО. Олег міг не йти до війська, бо його комісували, але не зміг сидіти вдома, коли інші воюють за територіальну цілісність України, тому був скоріше добровольцем, ніж мобілізованим. Служив у розвідвзводі старшим розвідником-телефоністом. Після загибелі чоловіка, дружині Галині з маленькою донечкою на руках прийшлось дуже складно.
Аріночка росте дуже жвавою та цікавою дівчинкою. Досі вона не ходила до садочку, але уже тиждень з великим задоволенням відвідує середню групу. До цього вона ходила до маленької школи у мовному центрі «Bе Smart». Арінці до вподоби ліплення з кольорового тіста чи пластиліну. Черв’ячок, метелик, жучок чи веселка виходили у дівчинки напрочуд дивовижними, хоча й не завжди схожими – проте успіхам своєї донечки мама завжди щиро тішиться. Дуже любить Арінка вивчати англійську та співати веселі дитячі пісні у мікрофон. А скоро й почнуться її заняття танцями.
Минулого року вже писали про діагноз, який поставили дівчинці з народження, але завдяки лікуванню та масажам ситуація значно покращилася. Вона й надалі носить спеціалізоване взуття.
Маленька красуня безмежно любить все живе: папуги, морські мешканці, котики або ж песики завжди викликають захват та посмішку на її личку.
Як і більшість діток, Аріна любить переглядати мультфільми.
Окрім двоюрідної сестрички, однакової за віком, Аріночка здобула собі ще й нову подругу, яка мешкає неподалік. Настуня, так звати дівчинку, залюбки бавиться з нашою іменинницею, хоча й є вже школяркою-першокласницею.
Цього року дівчинка залюбки відпочила у християнському таборі в Трускавці, де із задоволенням плавала в басейні та милувалась великими рибками в дельфінарії.
Мама Галинка не може натішитись своєю донечкою, оскільки довго її чекала та молилася. З її слів, лише з появою Аріни вона зрозуміла, що таке відповідальність: що і як потрібно говорити, як вчинити у конкретному випадку, який приклад потрібно дитині дати. А тепер мамі треба бути ще сильнішою, адже люблячого татка у їх донечки уже немає. Більшістю речей дівчинку забезпечують волонтери та небайдужі люди, за що Галина дуже вдячна.
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).
Інформація для благодійників: ГАЛАТЮК АРІНА - 4 роки (10.09.2015). м. Луцьк. Розмір одягу: 110-116; Розмір взуття: 26-27.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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