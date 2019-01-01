Затримали іноземця, який стріляв у волинських інкасаторів у Житомирі: деталі інциденту





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Нагадаємо, 9 вересня 2019 року у Житомирі, близько десятої години ранку, на одній із центральній вулиць, поблизу магазину, троє чоловіків, одягнені у чорні футболки з написом «СБУ», скоїли збройний напад на автомобіль поліції охорони. Грошові кошти інкасатори встигли заблокувати у спецавтомобілі. Однак, нападники застосували зброю та поранили поліцейського водія.



В області ввели оперативний план «Сирена».



Затриманий у порядку ст. 208 КПК України – громадянин іншої держави, 1984 року народження.



Виявили особу київські патрульні поліції, які, зупинивши біля станції метро «Шулявська» для перевірки документів автомобіль Toyota, встановили, що номерні знаки автомобіля належать іншому автомобілю, а також не співпадає фотографія водія із документами на автомобіль.



Раніше встановили, автомобіль Toyota із відповідними номерними знаками – один з тих автомобілів, на якому з місця скоєння нападу рухалися нападники на інкасаторів. Крім цього, із вказаного затриманим місця вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, гранату, бронежилети.



За фактом СУ ГУНП в області розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187, ч.3 ст. 262, ч.1 ст. 263 та ст. 348 КК України, які об’єднані в одне.



Наразі, під процесуальним керівництвом прокуратури області, триває досудове розслідування, вживаються необхідні оперативні (слідчі) заходи для встановлення та затримання інших осіб, причетних до збройного нападу.



Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та застосування запобіжного заходу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 10 вересня, слідчі управління ГУНП в області та співробітники Управління карного розшуку затримали одного із причетних до скоєння збройного нападу на волинських інкасаторів та поранення поліцейського водія. Ним виявився іноземець.Про це повідомляє прокуратура Житомирської області. Нагадаємо,на одній із центральній вулиць, поблизу магазину, троє чоловіків, одягнені у чорні футболки з написом «СБУ», скоїли збройний напад на автомобіль поліції охорони. Грошові кошти інкасатори встигли заблокувати у спецавтомобілі. Однак, нападники застосували зброю та поранили поліцейського водія.В області ввели оперативний план «Сирена».Затриманий у порядку ст. 208 КПК України – громадянин іншої держави, 1984 року народження.Виявили особу київські патрульні поліції, які, зупинивши біля станції метро «Шулявська» для перевірки документів автомобіль Toyota, встановили, що номерні знаки автомобіля належать іншому автомобілю, а також не співпадає фотографія водія із документами на автомобіль.Раніше встановили, автомобіль Toyota із відповідними номерними знаками – один з тих автомобілів, на якому з місця скоєння нападу рухалися нападники на інкасаторів. Крім цього, із вказаного затриманим місця вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, гранату, бронежилети.За фактом СУ ГУНП в області розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187, ч.3 ст. 262, ч.1 ст. 263 та ст. 348 КК України, які об’єднані в одне.Наразі, під процесуальним керівництвом прокуратури області, триває досудове розслідування, вживаються необхідні оперативні (слідчі) заходи для встановлення та затримання інших осіб, причетних до збройного нападу.Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та застосування запобіжного заходу.

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