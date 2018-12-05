Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у патрульній поліції Волинської області.



«Коли людина реально була на межі: хотіла зістрибнути з мосту, або з даху будинку, різала собі вени чи прийняла забагато таблеток, приїздили дуже оперативно, надавали домедичну допомогу, відтягували від краю прірви, спілкувалися», – зазначають поліцейські.



Кажуть, що здебільшого, «людей у погонах» на допомогу викликають медики, або ж повідомлення про спробу самогубства до правоохоронців надходить уже з медичного закладу, це – обов’язково.



«Вдавалось припинити спробу і намір скоїти самогубство за допомогою спілкування, правильної комунікації та особливих психологічних прийомів», – коментують у поліції.



У зв’язку з тим, що 10 вересня у всьому світі відзначають день запобігання самогубствам патрульні пригадали декілька історій зі щасливим закінченням, які трапилися цього року і набули розголосу у суспільстві. Інформацію оприлюднили на своїй







3 лютого



Патрульні отримали повідомлення з вулиці Потебні про спробу самогубства. За словами матері, син порізав собі вени, живіт, інші органи. На місці події виявили 19-річного хлопця, який завдав собі порізів, однак був при свідомості. Він також встиг залишити записку, що вирішив покінчити з життям «від безвихідної ситуації».

Чоловіка доставили спочатку на огляд до міської лікарні, а далі перевезли у психіатричну лікарню.



1 березня



«Стоїть на мості, має намір скоїти самогубство, просить не наближатись до нього», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні близько 2 години ночі в перший день весни.



На вулиці Гнідавській за поручнем на краю мосту стояв молодий чоловік, який мав ознаки сп’яніння і був розгублений. По телефону говорив диспетчеру служби 102, що зараз зіскочить вниз. На місці зібрались кілька екіпажів патрульної поліції. Один з інспекторів почав вести розмову з чоловіком, переконував його не чинити самогубство. Той пояснював, що має сімейні проблеми і не хоче жити.



Патрульний застосував свої професійні вміння та психологічні прийоми при розмові: чоловіки домовились, що інші екіпажі роз’їдуться, і тоді вони продовжать спілкування. «Потрібно було зменшити емоційне напруження та переконати його відійти від краю мосту. Мої колеги від’їхали, ми лишились двоє. Лише після цього чоловік заспокоївся», - пригадує інспектор Патрульної поліції Волині Назар Бобак. Патрульний відтягнув громадянина від краю мосту та допоміг сісти у службовий автомобіль.



8 березня



Близько 21 години екіпаж роти тактико-оперативного реагування отримав виклик, що по вулиці Наливайка, у Луцьку, чоловік кличе про допомогу. Обстежуючи територію, інспектори виявили на даху приватного будинку роздягненого чоловіка, який сказав, що не спуститься, поки не покличуть матір. Поліцейські тривалий час спілкувались з чоловіком, аби той не стрибнув з даху та тим часом знайшли його батьків. У їх присутності хлопець спустився на землю. Оскільки 25-річний громадянин мав схильність до самогубства, його на огляд доставили у психлікарню.



9 березня



Над ранок екіпажу патрульних надійшло повідомлення, що дівчина має намір вчинити самогубство. По вулиці Ніла Хасевича, у Луцьку, громадянка порізала собі вени і хотіла вистрибнути з балкона. У квартирі інспектори виявили заплакану 23-річну жінку, яка повідомила, що не хоче жити через проблеми зі співмешканцем. Поліцейські заспокоїли її та вмовили поїхати з ними до психлікарні на огляд, куди її згодом і доставили.



25 травня



Пильні поліцейські помітили, як на проспекті Перемоги, на мості, чоловік перелазить через огорожу, маючи намір стрибнути вниз. Зупинились, обережно наблизились. Чоловік уже стояв на опорі стовпа та хотів стрибнути. Почався діалог: вкоротити собі віку мав намір через сімейні негаразди, що робити далі – не знає. Все. Кінець. Жодного сенсу. Лише стрибнути вниз, аби все закінчити. Але правильні, спокійні і доречні слова повернули чоловіка назад, до патрульних. Вчасно протягнули руку допомоги, витягли назад, на міст, почали спілкуватись далі, втішили.



Коли прибула швидка, супроводили молодого чоловіка до медзакладу для подальшого обстеження.



24 червня



Близько 16 години луцькі патрульні отримали повідомлення з вулиці Станіславського про сімейну сварку між чоловіком і жінкою. Мовляв, після конфлікту чоловік сказав, що повіситься, та пішов у невідомому напрямку.



На місці події, в зарослях, по вулиці Станіславського, інспектори почули крик. Коли підбігли, виявили чоловіка, який лежав на землі та хрипів. Його одразу ж перевернули у стабільне положення набік, дали води та утримували так до прибуття швидкої. З’ясувалось, що особа справді пішла в лісопосадку, маючи намір скоїти самогубство. Однак цьому запобігла мати його співмешканки, зрізавши ножем шнур. Також патрульні встановили, що громадянину близько 30 років, проживає він з 20-річною жінкою, зловживає алкоголем та вчиняє щодо неї насильство. Чоловік неодноразово хотів покінчити з життям, але завжди попереджав про це. Особу шпиталізували до реанімаційного відділення.



«Життя дається кожному лише раз. Цінуйте його і пам'ятайте, що поруч завжди є хтось, кому ви потрібні», – підсумовують правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку 2019 року на службу 102 надійшло 143 виклики про спробу самогубства. Із них 104 – у Луцьку та 39 – у Ковелі. Безпосередньо патрульні врятували більше 20 людей.Про це у коментарірозповіли у патрульній поліції Волинської області.«Коли людина реально була на межі: хотіла зістрибнути з мосту, або з даху будинку, різала собі вени чи прийняла забагато таблеток, приїздили дуже оперативно, надавали домедичну допомогу, відтягували від краю прірви, спілкувалися», – зазначають поліцейські.Кажуть, що здебільшого, «людей у погонах» на допомогу викликають медики, або ж повідомлення про спробу самогубства до правоохоронців надходить уже з медичного закладу, це – обов’язково.«Вдавалось припинити спробу і намір скоїти самогубство за допомогою спілкування, правильної комунікації та особливих психологічних прийомів», – коментують у поліції.У зв’язку з тим, що 10 вересня у всьому світі відзначають день запобігання самогубствам патрульні пригадали декілька історій зі щасливим закінченням, які трапилися цього року і набули розголосу у суспільстві. Інформацію оприлюднили на своїй сторінці у Facebook.Патрульні отримали повідомлення з вулиці Потебні про спробу самогубства. За словами матері, син порізав собі вени, живіт, інші органи. На місці події виявили 19-річного хлопця, який завдав собі порізів, однак був при свідомості. Він також встиг залишити записку, що вирішив покінчити з життям «від безвихідної ситуації».Чоловіка доставили спочатку на огляд до міської лікарні, а далі перевезли у психіатричну лікарню.«Стоїть на мості, має намір скоїти самогубство, просить не наближатись до нього», - таке повідомлення отримали луцькі патрульні близько 2 години ночі в перший день весни.На вулиці Гнідавській за поручнем на краю мосту стояв молодий чоловік, який мав ознаки сп’яніння і був розгублений. По телефону говорив диспетчеру служби 102, що зараз зіскочить вниз. На місці зібрались кілька екіпажів патрульної поліції. Один з інспекторів почав вести розмову з чоловіком, переконував його не чинити самогубство. Той пояснював, що має сімейні проблеми і не хоче жити.Патрульний застосував свої професійні вміння та психологічні прийоми при розмові: чоловіки домовились, що інші екіпажі роз’їдуться, і тоді вони продовжать спілкування. «Потрібно було зменшити емоційне напруження та переконати його відійти від краю мосту. Мої колеги від’їхали, ми лишились двоє. Лише після цього чоловік заспокоївся», - пригадує інспектор Патрульної поліції Волині. Патрульний відтягнув громадянина від краю мосту та допоміг сісти у службовий автомобіль.Близько 21 години екіпаж роти тактико-оперативного реагування отримав виклик, що по вулиці Наливайка, у Луцьку, чоловік кличе про допомогу. Обстежуючи територію, інспектори виявили на даху приватного будинку роздягненого чоловіка, який сказав, що не спуститься, поки не покличуть матір. Поліцейські тривалий час спілкувались з чоловіком, аби той не стрибнув з даху та тим часом знайшли його батьків. У їх присутності хлопець спустився на землю. Оскільки 25-річний громадянин мав схильність до самогубства, його на огляд доставили у психлікарню.Над ранок екіпажу патрульних надійшло повідомлення, що дівчина має намір вчинити самогубство. По вулиці Ніла Хасевича, у Луцьку, громадянка порізала собі вени і хотіла вистрибнути з балкона. У квартирі інспектори виявили заплакану 23-річну жінку, яка повідомила, що не хоче жити через проблеми зі співмешканцем. Поліцейські заспокоїли її та вмовили поїхати з ними до психлікарні на огляд, куди її згодом і доставили.Пильні поліцейські помітили, як на проспекті Перемоги, на мості, чоловік перелазить через огорожу, маючи намір стрибнути вниз. Зупинились, обережно наблизились. Чоловік уже стояв на опорі стовпа та хотів стрибнути. Почався діалог: вкоротити собі віку мав намір через сімейні негаразди, що робити далі – не знає. Все. Кінець. Жодного сенсу. Лише стрибнути вниз, аби все закінчити. Але правильні, спокійні і доречні слова повернули чоловіка назад, до патрульних. Вчасно протягнули руку допомоги, витягли назад, на міст, почали спілкуватись далі, втішили.Коли прибула швидка, супроводили молодого чоловіка до медзакладу для подальшого обстеження.Близько 16 години луцькі патрульні отримали повідомлення з вулиці Станіславського про сімейну сварку між чоловіком і жінкою. Мовляв, після конфлікту чоловік сказав, що повіситься, та пішов у невідомому напрямку.На місці події, в зарослях, по вулиці Станіславського, інспектори почули крик. Коли підбігли, виявили чоловіка, який лежав на землі та хрипів. Його одразу ж перевернули у стабільне положення набік, дали води та утримували так до прибуття швидкої. З’ясувалось, що особа справді пішла в лісопосадку, маючи намір скоїти самогубство. Однак цьому запобігла мати його співмешканки, зрізавши ножем шнур. Також патрульні встановили, що громадянину близько 30 років, проживає він з 20-річною жінкою, зловживає алкоголем та вчиняє щодо неї насильство. Чоловік неодноразово хотів покінчити з життям, але завжди попереджав про це. Особу шпиталізували до реанімаційного відділення.«Життя дається кожному лише раз. Цінуйте його і пам'ятайте, що поруч завжди є хтось, кому ви потрібні», – підсумовують правоохоронці.

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