Зеленський призначив нового голову Рівненської ОДА

Віталія Коваля новим головою Рівненської обласної державної адміністрації.



Відповідну заяву він зробив у ході робочого візиту до Рівненської області, повідомляє



Зокрема, Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА і, як зазвичай, пригрозив відставкою, якщо центральна влада "будуть щось чути".



"Дійшли до офіційної частини, я хочу привітати Віталія Коваля. Хочу, щоб громадськість звернула увагу і щоб ви спілкувалися з молоддю і вирішували їхні питання. Я кожному новому голові ОДА кажу - якщо ми будемо щось чути ... будемо реагувати. Це не посада - це можливість показати, хто ви є ... Як посада дається, так і забирається. Сьогодні ми даємо її вам ", - зазначив Зеленський.



Зазначимо, до призначення Коваль керував компанією "ВВВ Монтаж", яка займається будівництвом доріг. Крім того, у нього є бізнес у сфері оптової торгівлі зерном, насінням та кормами - фірма "Санакая". Є членом Олімпійського комітету України та президентом Рівненської обласної Федерації греко-римської боротьби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський призначивновим головою Рівненської обласної державної адміністрації.Відповідну заяву він зробив у ході робочого візиту до Рівненської області, повідомляє РБК-Україна. Зокрема, Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА і, як зазвичай, пригрозив відставкою, якщо центральна влада "будуть щось чути"."Дійшли до офіційної частини, я хочу привітати Віталія Коваля. Хочу, щоб громадськість звернула увагу і щоб ви спілкувалися з молоддю і вирішували їхні питання. Я кожному новому голові ОДА кажу - якщо ми будемо щось чути ... будемо реагувати. Це не посада - це можливість показати, хто ви є ... Як посада дається, так і забирається. Сьогодні ми даємо її вам ", - зазначив Зеленський.Зазначимо, до призначення Коваль керував компанією "ВВВ Монтаж", яка займається будівництвом доріг. Крім того, у нього є бізнес у сфері оптової торгівлі зерном, насінням та кормами - фірма "Санакая". Є членом Олімпійського комітету України та президентом Рівненської обласної Федерації греко-римської боротьби.

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