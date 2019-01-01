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Зеленський призначив нового голову Рівненської ОДА

Зеленський призначив нового голову Рівненської ОДА
Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Коваля новим головою Рівненської обласної державної адміністрації.

Відповідну заяву він зробив у ході робочого візиту до Рівненської області, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА і, як зазвичай, пригрозив відставкою, якщо центральна влада "будуть щось чути".

"Дійшли до офіційної частини, я хочу привітати Віталія Коваля. Хочу, щоб громадськість звернула увагу і щоб ви спілкувалися з молоддю і вирішували їхні питання. Я кожному новому голові ОДА кажу - якщо ми будемо щось чути ... будемо реагувати. Це не посада - це можливість показати, хто ви є ... Як посада дається, так і забирається. Сьогодні ми даємо її вам ", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, до призначення Коваль керував компанією "ВВВ Монтаж", яка займається будівництвом доріг. Крім того, у нього є бізнес у сфері оптової торгівлі зерном, насінням та кормами - фірма "Санакая". Є членом Олімпійського комітету України та президентом Рівненської обласної Федерації греко-римської боротьби.

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Теги: новий голова Рівненської області, представлення, президент України
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