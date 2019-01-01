На Волині бус переїхав велосипедиста: аварію скоїв неодноразово судимий лучанин

смертельної ДТП у місті Рожище, яка сталась 8 вересня.



Про це йшлось на сесії міськради, де виступив начальник Рожищенського відділення поліції Ківерцівського відділу поліції, підполковник поліції Олександр Басалик, пише



Посадовець прийшов на сесію міської ради на запрошення депутатського корпусу.



Зі слів поліцейського, винуватець ДТП – неодноразово судимий уродженець міста Луцьк Савицький Віталій Володимирович. Експертиза виявила у його крові 1,16 проміле алкоголю. Нещодавно його звільнили з місць позбавлення волі умовно-достроково.



За інформацією поліцейських, чоловік раніше проживав на вулиці Івана Франка з місцевою мешканкою, згодом став квартирантом одного з рожищан та влаштувався на роботу у місті Рожище.



На місці ДТП рожищенські поліцейські затримали винуватця. Його тримали під вартою протягом трьох днів. 10 вересня підозрюваному оберуть запобіжний захід.



«Слідство клопоче, аби йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Я думаю, що суд підтримає, адже є всі підстави для цього», – каже Олександр Басалик.



До слова, розслідуванням справи займається не рожищенська поліція, а спеціалізований відділ у слідчому управлінні, який розслідує ДТП з тяжкими наслідками.



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