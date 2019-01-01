Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО





Про це йдеться у дописі на сторінці заказника у Facebook.



«Пуща прокидається... Схід сонця, туман, чаплі і павутиння на водосховищі річки Путилівка, яка протікає у Ківерцівському НПП "Цуманська пуща"»



Фото – Бабій Юлії.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували фотографії ранкової Цуманської пущі та річки Путилівка, яка протікає у заказнику.Про це йдеться у дописі на сторінці заказника у Facebook.«Пуща прокидається... Схід сонця, туман, чаплі і павутиння на водосховищі річки Путилівка, яка протікає у Ківерцівському НПП "Цуманська пуща"»Фото –

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