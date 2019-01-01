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Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО

Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Опублікували фотографії ранкової Цуманської пущі та річки Путилівка, яка протікає у заказнику.

Про це йдеться у дописі на сторінці заказника у Facebook.

«Пуща прокидається... Схід сонця, туман, чаплі і павутиння на водосховищі річки Путилівка, яка протікає у Ківерцівському НПП "Цуманська пуща"»

Фото – Бабій Юлії.

Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО



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Теги: пуща, заказник, Волинь
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