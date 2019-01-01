Показали світлини сходу сонця у волинському заказнику. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Опублікували фотографії ранкової Цуманської пущі та річки Путилівка, яка протікає у заказнику.
Про це йдеться у дописі на сторінці заказника у Facebook.
«Пуща прокидається... Схід сонця, туман, чаплі і павутиння на водосховищі річки Путилівка, яка протікає у Ківерцівському НПП "Цуманська пуща"»
Фото – Бабій Юлії.
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Про це йдеться у дописі на сторінці заказника у Facebook.
«Пуща прокидається... Схід сонця, туман, чаплі і павутиння на водосховищі річки Путилівка, яка протікає у Ківерцівському НПП "Цуманська пуща"»
Фото – Бабій Юлії.
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