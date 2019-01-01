Автобус, який був в АТО, возить волинських школярів





Про це повідомив депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко, передає



"Це – "Шурік". Його притягнули з АТО. 2015-го на війну з Ківерцівського району відправили 4 шкільні автобуси. "Шурік" – один з повернених замість забраних на Схід. Він, напевно, гарно послужив. В Сильне притягли його бездиханного, пом’ятого з розтрощеним салоном. Зовні – серед розмальовок у воєнному стилі- виділявся напис "ШУРИК", – йдеться у дописі.



За словами депутата, місцеві умільці його відремонтували, відрехтували, пофарбували. 2 вересня "Шурік" зробив перший рейс – привіз дітей з Клубочина до школи в Сильне.



"Плануємо, що "Шурік", крім шкільного, стане соціальним автобусом – возитиме людей з Городища, Сильного, Клубочина по новозбудованій дорозі до Цуманя – центра ОТГ", – додає Юрій Ройко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автобус, який був в АТО, нині возить волинських дітей до школи.Про це повідомив депутат Волинської обласної ради, передає Волинська правда. "Це – "Шурік". Його притягнули з АТО. 2015-го на війну з Ківерцівського району відправили 4 шкільні автобуси. "Шурік" – один з повернених замість забраних на Схід. Він, напевно, гарно послужив. В Сильне притягли його бездиханного, пом’ятого з розтрощеним салоном. Зовні – серед розмальовок у воєнному стилі- виділявся напис "ШУРИК", – йдеться у дописі.За словами депутата, місцеві умільці його відремонтували, відрехтували, пофарбували. 2 вересня "Шурік" зробив перший рейс – привіз дітей з Клубочина до школи в Сильне."Плануємо, що "Шурік", крім шкільного, стане соціальним автобусом – возитиме людей з Городища, Сильного, Клубочина по новозбудованій дорозі до Цуманя – центра ОТГ", – додає Юрій Ройко.

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