Попередня влада не поступилася Путіну, – Сенцов
Сьогодні, 14:52
Попередня влада не стала йти на поступки президенту Росії Володимиру Путіну і не зрадила державних інтересів.
Про це під час пресконференції сказав колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. Трансляцію вів "Прямий".
"Я дуже уважно слідкував за процесом, оскільки це стосувалось особисто мене. Відбувалась постійна робота на всіх рівнях. Але це система, яке не може "дати задню". Тобто, якщо кажуть, що ось ці люди - терористи, то потім вже не визнають того, що цих людей затримали випадково. Крім того, Путін хотів щось отримати, якісь поступки (за обмін полоненими - ред.), але не своїх людей, вони йому не потрібні. Україна не йшла на умови російського президента. І я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилась. Так, нам прийшлось сидіти в тюрмі, але ми їм не поступились", - сказав він.
Крім того, колишній бранець Кремля Олег Сенцов розповів, що в російському полоні багато читав та листувався з людьми.
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Нагадаємо, 7 вересня, українські військовополонені моряки і політв'язні повернулися додому.
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Про це під час пресконференції сказав колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. Трансляцію вів "Прямий".
"Я дуже уважно слідкував за процесом, оскільки це стосувалось особисто мене. Відбувалась постійна робота на всіх рівнях. Але це система, яке не може "дати задню". Тобто, якщо кажуть, що ось ці люди - терористи, то потім вже не визнають того, що цих людей затримали випадково. Крім того, Путін хотів щось отримати, якісь поступки (за обмін полоненими - ред.), але не своїх людей, вони йому не потрібні. Україна не йшла на умови російського президента. І я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилась. Так, нам прийшлось сидіти в тюрмі, але ми їм не поступились", - сказав він.
Крім того, колишній бранець Кремля Олег Сенцов розповів, що в російському полоні багато читав та листувався з людьми.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «До перемоги ще дуже далеко»: перші слова Сенцова на рідній землі після звільнення з полону
Нагадаємо, 7 вересня, українські військовополонені моряки і політв'язні повернулися додому.
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