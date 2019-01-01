За тиждень на Волині рибні браконьєри завдали більше трьох тисяч гривень збитків

У період х 2 до 8 вересня інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 16 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Про це повідомили у пресслужбі патруля.Так, на порушників склали три протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), дев’ять - за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення) та два - за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконний збут водних біоресурсів).Також інспектори оформили два акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 15 од. заборонених знарядь лову.«У порушників вилучено 13 кг водних біоресурсів та 12 од. заборонених знарядь лову (сітки). Збитки, завдані рибним запасам, склали 3 085 грн», - повідомив керівник рибоохоронного патруляДля прикладу, другого вересня патруль здійснив рибоохоронний рейд на території Турського водосховища. Так, поблизу с. Тур Ратнівського району Волинської області затримали двох громадян, які здійснювали незаконний вилов риби забороненими знаряддями – двома риболовецькими сітками. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони, порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.Восьмого вересня рибпатрульні зафіксували аналогічне правопорушення. Викрили порушника, який здійснював вилов водних біоресурсів однією риболовецькою сіткою. Інцидент стався на території Піщанського гідрологічного заказника, поблизу с. Піща Шацького району Волинської області.На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення правопорушників до відповідальності.