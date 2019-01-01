За скільки продають картоплю на Волині





Продавці на центральному ринку розповіли, що вартість картоплі б’є рекорди, ціна порівняно з минулим роком зросла вдвічі. Кілограм в середньому коштує 10 гривень, за більшу ж продавці просять 12, - пише



Причини високих цін на “другий хліб” – несприятливі погодні умови, сильні заморозки в квітні та сортозаміна. Люди вирощують один сорт картоплі 5-6 років.



«Цього року урожай картоплі гірший, спочатку город заливало, а потім сушило. Рослина любить помірну погоду. Картопля в корчах є, але вона вся дрібна», – говорить продавчиня ринку.



Нарікають, що через поганий урожай продавати нічого.



«Був дуже холодний травень, взагалі багато хто пересаджував бульбу. Картоплі мало, на базар взяв тільки один мішок на продаж. Сорт “Бела Роса” завжди родить – цьогоріч менше, в рядку бульби майже немає», – говорить Ігор.



Закупівельники приймають на місцевому ринку картоплю по 7 гривень, далі везуть в Львівську та Закарпатську області, де продають оптом на 2-3 гривні дорожче.



У магазинах та супермаркетах Нововолинська ціни на картоплю вищі – 13-15 гривень. У вересні ціни почали падати, в серпні продавали і за 16.





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