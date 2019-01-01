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За скільки продають картоплю на Волині

За скільки продають картоплю на Волині
За скільки продають та купують картоплю в Нововолинську та як вродила в 2019 році дізнавалися журналісти.

Продавці на центральному ринку розповіли, що вартість картоплі б’є рекорди, ціна порівняно з минулим роком зросла вдвічі. Кілограм в середньому коштує 10 гривень, за більшу ж продавці просять 12, - пише БУГ.

Причини високих цін на “другий хліб” – несприятливі погодні умови, сильні заморозки в квітні та сортозаміна. Люди вирощують один сорт картоплі 5-6 років.
За скільки продають картоплю на Волині

«Цього року урожай картоплі гірший, спочатку город заливало, а потім сушило. Рослина любить помірну погоду. Картопля в корчах є, але вона вся дрібна», – говорить продавчиня ринку.
За скільки продають картоплю на Волині
За скільки продають картоплю на Волині

Нарікають, що через поганий урожай продавати нічого.

«Був дуже холодний травень, взагалі багато хто пересаджував бульбу. Картоплі мало, на базар взяв тільки один мішок на продаж. Сорт “Бела Роса” завжди родить – цьогоріч менше, в рядку бульби майже немає», – говорить Ігор.
За скільки продають картоплю на Волині

Закупівельники приймають на місцевому ринку картоплю по 7 гривень, далі везуть в Львівську та Закарпатську області, де продають оптом на 2-3 гривні дорожче.
За скільки продають картоплю на Волині
За скільки продають картоплю на Волині

У магазинах та супермаркетах Нововолинська ціни на картоплю вищі – 13-15 гривень. У вересні ціни почали падати, в серпні продавали і за 16.

За скільки продають картоплю на Волині

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Теги: картопля, сезон, продаж
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