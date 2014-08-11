Очільник УПЦ (МП) на Волині закликав помолитися за зцілення від алкоголізму

Нафанаїла буде звершений молебень про зцілення від алкоголізму та наркотичної залежності.



Молебень розпочнеться о 18:00 у середу, 11 вересня, у храмі Волинської духовної семінарії, що на вулиці Драгоманова, 26, - інформує

Після спільної молитви, в аудиторії четвертого класу відбудеться лекція членів братства та священників, які будуть розповідати про діяльність братства, співпрацю з реабілітаційними центрами, також у лекції візьме участь лікар-нарколог Колодько Ольга Іванівна.



На зустріч запрошують усі охочих, кого хвилює тема тверезого життя та боротьба з алкогольною і наркотичною залежністю.



Зауважують, що 11 вересня день усікновення глави Іоанна Предтечі, ще 100 років тому відзначався, як особливий день тверезості та молитви за алко- та наркозалежних громадян.



Голова відділу боротьби з алкоголізмом і наркотичною залежністю протоієрей Стефан Ярема закликає усіх небайдужих (священників і мирян) звершити спільну молитву 11 вересня за зцілення та оздоровлення усіх, хто сьогодні страждає від алкогольної та наркотичної залежності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З благословення архієпископа Волинського і Луцькогобуде звершений молебень про зцілення від алкоголізму та наркотичної залежності.Молебень розпочнеться о 18:00 у середу, 11 вересня, у храмі Волинської духовної семінарії, що на вулиці Драгоманова, 26, - інформує Волинська єпархія УПЦ.

Після спільної молитви, в аудиторії четвертого класу відбудеться лекція членів братства та священників, які будуть розповідати про діяльність братства, співпрацю з реабілітаційними центрами, також у лекції візьме участь лікар-наркологНа зустріч запрошують усі охочих, кого хвилює тема тверезого життя та боротьба з алкогольною і наркотичною залежністю.Зауважують, що 11 вересня день усікновення глави Іоанна Предтечі, ще 100 років тому відзначався, як особливий день тверезості та молитви за алко- та наркозалежних громадян.Голова відділу боротьби з алкоголізмом і наркотичною залежністю протоієрейзакликає усіх небайдужих (священників і мирян) звершити спільну молитву 11 вересня за зцілення та оздоровлення усіх, хто сьогодні страждає від алкогольної та наркотичної залежності.

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