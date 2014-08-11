вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Очільник УПЦ (МП) на Волині закликав помолитися за зцілення від алкоголізму

Очільник УПЦ (МП) на Волині закликав помолитися за зцілення від алкоголізму
З благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла буде звершений молебень про зцілення від алкоголізму та наркотичної залежності.

Молебень розпочнеться о 18:00 у середу, 11 вересня, у храмі Волинської духовної семінарії, що на вулиці Драгоманова, 26, - інформує Волинська єпархія УПЦ.

Після спільної молитви, в аудиторії четвертого класу відбудеться лекція членів братства та священників, які будуть розповідати про діяльність братства, співпрацю з реабілітаційними центрами, також у лекції візьме участь лікар-нарколог Колодько Ольга Іванівна.

На зустріч запрошують усі охочих, кого хвилює тема тверезого життя та боротьба з алкогольною і наркотичною залежністю.

Зауважують, що 11 вересня день усікновення глави Іоанна Предтечі, ще 100 років тому відзначався, як особливий день тверезості та молитви за алко- та наркозалежних громадян.

Голова відділу боротьби з алкоголізмом і наркотичною залежністю протоієрей Стефан Ярема закликає усіх небайдужих (священників і мирян) звершити спільну молитву 11 вересня за зцілення та оздоровлення усіх, хто сьогодні страждає від алкогольної та наркотичної залежності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зцілення від алкоголізму та наркотичної залеж, Волинська єпархія УПЦ (МП)
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Його попи в Росіі пішли ще далі ,окроплюють святою водою з гвинтокрила міста ,щоб зменшити алкоголізм і наркоманію ,то може Нафанаіл теж таку процедуру на Волині проведе ?
Відповісти
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині стартував сезон цукроваріння
Сьогодні, 16:53
Владика Михаїл очолив святкову службу в луцькому храмі. ФОТО
Сьогодні, 16:51
Очільник УПЦ (МП) на Волині закликав помолитися за зцілення від алкоголізму
Сьогодні, 16:40
У будинок волинського посадовця кинули «коктейль Молотова»: слідчі відкрили «кримінал»
Сьогодні, 16:37
Футболіст «Волині» Тарас Михалик згадав, як розповідав росіянам про Майдан
Сьогодні, 16:26
Схожі новини
Волинська влада і церковники домовилися про співпрацю Волинська влада і церковники домовилися про співпрацю
11 серпень, 2014, 14:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Віджили своє: у луцьких будинках зупинили 32 ліфти
Сьогодні, 18:01
 0
На кордоні з Польщею завершують ремонтувати дорогу. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині цьогоріч понад 500 пар скористались послугою «Шлюб за добу»
Сьогодні, 17:37
 0
Терміново потребує допомоги тяжкохворий волинянин
Сьогодні, 17:20
 0
У Луцьку оновили відому вуличну галерею. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿