Футболіст «Волині» Тарас Михалик згадав, як розповідав росіянам про Майдан

Тарас Михалик, який впродовж шести років виступав за московський "Локомотив", розповів, як намагався пояснити росіянам, що насправді відбувалося на Майдані.



Про це Михалик розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу "Бомбардир", - пише



"Там, в Росії, у мене залишилися люди, з якими я дружу і спілкуюся. Пацани, з якими шість років грали разом... Люди задавали питання, мовляв, що там у вас, розкажи, що ти бачиш зсередини... Я навіть інтерв'ю колись давав, їх газети і сайти передруковували, що на Майдані були не, як там писали, одні бомжі, алкоголіки і маргінали, а були різні люди. Через що вони встали... Треба було розповісти, пояснити людям, що була така ситуація, що накипіло людям", - сказав футболіст.



Михалик також розповів про стосунки з фанатами "Волині", які скептично ставилися до його повернення в Україну, і фрази "спорт поза політикою":



"Контракт у Росії? Мені було важко в цій ситуації... З фанатами ми поспілкувалися. Спершу у нас була неприємна розмова, але потім вже зустрілися без камер, поговорили нормально. Поки що не хочу піднімати цю тему.. Не хочу говорити різні речі про "футбол поза політикою"... Так має бути, але насправді так не буває. Спорт все одно прив'язують до політики. Він повинен об'єднувати, але у нас є багато речей, де люди на цьому піаряться. Мені це не подобається".



Зазначимо, що Михалик залишив "Локомотив" влітку і перейшов у "Волинь".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український півзахисник, який впродовж шести років виступав за московський "Локомотив", розповів, як намагався пояснити росіянам, що насправді відбувалося на Майдані.Про це Михалик розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу "Бомбардир", - пише УНІАН "Там, в Росії, у мене залишилися люди, з якими я дружу і спілкуюся. Пацани, з якими шість років грали разом... Люди задавали питання, мовляв, що там у вас, розкажи, що ти бачиш зсередини... Я навіть інтерв'ю колись давав, їх газети і сайти передруковували, що на Майдані були не, як там писали, одні бомжі, алкоголіки і маргінали, а були різні люди. Через що вони встали... Треба було розповісти, пояснити людям, що була така ситуація, що накипіло людям", - сказав футболіст.Михалик також розповів про стосунки з фанатами "Волині", які скептично ставилися до його повернення в Україну, і фрази "спорт поза політикою":"Контракт у Росії? Мені було важко в цій ситуації... З фанатами ми поспілкувалися. Спершу у нас була неприємна розмова, але потім вже зустрілися без камер, поговорили нормально. Поки що не хочу піднімати цю тему.. Не хочу говорити різні речі про "футбол поза політикою"... Так має бути, але насправді так не буває. Спорт все одно прив'язують до політики. Він повинен об'єднувати, але у нас є багато речей, де люди на цьому піаряться. Мені це не подобається".Зазначимо, що Михалик залишив "Локомотив" влітку і перейшов у "Волинь".

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