На Волині стартував сезон цукроваріння
Сьогодні, 16:53
На Волині мають зібрати цукрові буряки на понад 9 тисячах гектарів землі. Перероблятимуть солодкі корені два цукрових заводи: ПРаТ «Гнідавський цукровий завод» та ПП “Агро-Експрес-сервіс” (Мар'янівський цукровий завод).
Про це повідомляє пресслужба департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА.
На Гнідавському цукровому заводі 10 вересня розпочали сезон цукроваріння з переробки органічних цукрових буряків, завезених із Рівненської області.
Початок прийомки цукрових буряків, вирощених волинськими аграріями, стартував також 10 вересня.
Першими копання цукрових буряків та їх вивезення на цукровий завод розпочали у СГПП «Рать» (керівник – Віктор Шумський) та ТзОВ «Городище» (керівник – Анатолій Никонюк) Луцького району.
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Про це повідомляє пресслужба департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА.
На Гнідавському цукровому заводі 10 вересня розпочали сезон цукроваріння з переробки органічних цукрових буряків, завезених із Рівненської області.
Початок прийомки цукрових буряків, вирощених волинськими аграріями, стартував також 10 вересня.
Першими копання цукрових буряків та їх вивезення на цукровий завод розпочали у СГПП «Рать» (керівник – Віктор Шумський) та ТзОВ «Городище» (керівник – Анатолій Никонюк) Луцького району.
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