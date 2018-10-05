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На Волині стартував сезон цукроваріння

На Волині стартував сезон цукроваріння
На Волині мають зібрати цукрові буряки на понад 9 тисячах гектарів землі. Перероблятимуть солодкі корені два цукрових заводи: ПРаТ «Гнідавський цукровий завод» та ПП “Агро-Експрес-сервіс” (Мар'янівський цукровий завод).

Про це повідомляє пресслужба департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА.

На Гнідавському цукровому заводі 10 вересня розпочали сезон цукроваріння з переробки органічних цукрових буряків, завезених із Рівненської області.

Початок прийомки цукрових буряків, вирощених волинськими аграріями, стартував також 10 вересня.

Першими копання цукрових буряків та їх вивезення на цукровий завод розпочали у СГПП «Рать» (керівник – Віктор Шумський) та ТзОВ «Городище» (керівник – Анатолій Никонюк) Луцького району.

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Теги: цукроваріння, Волинь, буряки, завод
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