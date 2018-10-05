На Волині стартував сезон цукроваріння





Про це повідомляє



На Гнідавському цукровому заводі 10 вересня розпочали сезон цукроваріння з переробки органічних цукрових буряків, завезених із Рівненської області.



Початок прийомки цукрових буряків, вирощених волинськими аграріями, стартував також 10 вересня.



Першими копання цукрових буряків та їх вивезення на цукровий завод розпочали у СГПП «Рать» (керівник – Віктор Шумський) та ТзОВ «Городище» (керівник – Анатолій Никонюк) Луцького району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині мають зібрати цукрові буряки на понад 9 тисячах гектарів землі. Перероблятимуть солодкі корені два цукрових заводи: ПРаТ «Гнідавський цукровий завод» та ПП “Агро-Експрес-сервіс” (Мар'янівський цукровий завод).Про це повідомляє пресслужба департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА.На Гнідавському цукровому заводі 10 вересня розпочали сезон цукроваріння з переробки органічних цукрових буряків, завезених із Рівненської області.Початок прийомки цукрових буряків, вирощених волинськими аграріями, стартував також 10 вересня.Першими копання цукрових буряків та їх вивезення на цукровий завод розпочали у СГПП «Рать» (керівник –) та ТзОВ «Городище» (керівник –) Луцького району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію