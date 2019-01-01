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Назвали медпослуги, які стануть безкоштовними в Україні у 2020 році

Назвали медпослуги, які стануть безкоштовними в Україні у 2020 році
У Національній службі здоров'я України розповіли про безкоштовні медичні послуги, які будуть доступні для українців в 2020 році.

Про це під час прес-конференції у Львові 10 вересня повідомив Голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко, - йдеться на стрінці НСЗУ в Facebook.

"8500 грн - за пологи, 19 500 грн - за лікування одного інсульту, 15 800 грн - за лікування інфаркту – саме стільки планує сплачувати Національна служба здоров’я України закладам охорони здоров’я за програмою медичних гарантій у 2020 році", - йдеться у повідомлені.

Зазначають, що ці послуги будуть повністю безоплатними для українців, адже вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків.

Програма медичних гарантій (або гарантований пакет медичних послуг) прийде на заміну псевдобезкоштовній медицині вже у 2020 році. До неї увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації. Чіткий перелік безоплатних для українців медичних послуг буде відомо після затвердження державного бюджету на 2020 рік.

У НСЗУ відзначили, що медпослуги, пов'язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомога при пологах і неонатальна допомога, ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань будуть безкоштовними в медустановах, які уклали договір з НСЗУ.

«Національна служба здоров’я працює в інтересах пацієнта. Сьогодні безоплатний перелік послуг доступний на первинці. Далі – буде розширюватися на інші рівні медичної допомоги. Пацієнт користується. НСЗУ платить. Якщо заклад уклав договір з НСЗУ на надання пріоритетних послуг і отримує оплати за цим договором, ніхто в цьому закладі не може вимагати у пацієнта гроші за це. Якщо ж таке відбувається, пацієнт може звернутися на контакт-центр НСЗУ за коротким номером 16 77. Ми вивчимо випадок і за необхідності будемо вживати відповідних заходів. Ми маємо право призупинити оплати і навіть розірвати договір. І я б не рекомендував закладам так ризикувати», - розповів Олег Петренко.



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Теги: медпослуги
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Коментарі 1
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Нас було 52 міліони, а зараз 25. До 10 доженемо?
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