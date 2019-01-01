Депутата Рожищенської міськради призначили старшим інспектором муніципальної варти

В'ячеслав Поліщук призначив на посаду начальника «Муніципального відділу» (старшого інспектора) голову ГФ «Народна Самооборона Рожища», депутата міськради від ВО «Свобода» Олександра Дулюка.



Про це йдеться



До обов’язків Олександр Валентинович приступив у вівторок, 10 вересня.



Основним завданням старшого інспектора є:



-Контроль за дотриманням Правил благоустрою міста;

-Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста;

-Контроль за виконанням громадянами, підприємствами усіх форм власності, установами, організаціями міста рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань підтримання належного санітарного стану та благоустрою міста;

-Контроль та видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою;

-Складання протоколів, передбачених статею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передача їх у відповідні органи, які згідно з чинним законодавством України наділені правом розглядати ці справи;

-Профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою міста.



Нагадаємо, рішення про створення в Рожищі муніципальної поліції депутати прийняли на позачерговій сесії Рожищенської міської ради 22 травня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Рожищенської міської радипризначив на посаду начальника «Муніципального відділу» (старшого інспектора) голову ГФ «Народна Самооборона Рожища», депутата міськради від ВО «Свобода»Про це йдеться на сайті Рожищенської міськради. До обов’язків Олександр Валентинович приступив у вівторок, 10 вересня.Основним завданням старшого інспектора є:-Контроль за дотриманням Правил благоустрою міста;-Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста;-Контроль за виконанням громадянами, підприємствами усіх форм власності, установами, організаціями міста рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань підтримання належного санітарного стану та благоустрою міста;-Контроль та видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою;-Складання протоколів, передбачених статею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передача їх у відповідні органи, які згідно з чинним законодавством України наділені правом розглядати ці справи;-Профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою міста.Нагадаємо, рішення про створення в Рожищі муніципальної поліції депутати прийняли на позачерговій сесії Рожищенської міської ради 22 травня 2019 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію