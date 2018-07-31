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На Волині цьогоріч понад 500 пар скористались послугою «Шлюб за добу»

На Волині цьогоріч понад 500 пар скористались послугою «Шлюб за добу»
На Волині з початку 2019 року понад 500 пар одружилися за проектом “Шлюб за добу”.

Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області на своїй сторінці у facebook.

Зауважимо, що саме цей проект дозволяє закоханим одружитися уже через 24 години після подачі усіх необхідних документів. Нагадаємо, на Волині цей проєкт активно діє у Луцьку, Володимирі-Волинському, Нововолинську та Ковелі.

До речі, послуга “Шлюб за добу” стає дедалі популярнішою серед волинян. Так з початку 2019 року уже 549 пар одружилися у рамках цього проекту.

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Теги: одруження, весілля, Шлюб за добу
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