На Волині цьогоріч понад 500 пар скористались послугою «Шлюб за добу»
Сьогодні, 17:37
На Волині з початку 2019 року понад 500 пар одружилися за проектом “Шлюб за добу”.
Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області на своїй сторінці у facebook.
Зауважимо, що саме цей проект дозволяє закоханим одружитися уже через 24 години після подачі усіх необхідних документів. Нагадаємо, на Волині цей проєкт активно діє у Луцьку, Володимирі-Волинському, Нововолинську та Ковелі.
До речі, послуга “Шлюб за добу” стає дедалі популярнішою серед волинян. Так з початку 2019 року уже 549 пар одружилися у рамках цього проекту.
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Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області на своїй сторінці у facebook.
Зауважимо, що саме цей проект дозволяє закоханим одружитися уже через 24 години після подачі усіх необхідних документів. Нагадаємо, на Волині цей проєкт активно діє у Луцьку, Володимирі-Волинському, Нововолинську та Ковелі.
До речі, послуга “Шлюб за добу” стає дедалі популярнішою серед волинян. Так з початку 2019 року уже 549 пар одружилися у рамках цього проекту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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