На кордоні з Польщею завершують ремонтувати дорогу. ФОТО





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Робочу поїздку у Володимир-Волинський та Іваничівський райони здійснив заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось 9 вересня, аби ознайомитися із ходом реконструкції об’їзної дороги до пункту пропуску «Устилуг-Зосин» та ремонтом дороги від Володимир-Волинського до Нововолинська.



Дорогу почали будувати другій половині червня цього року. Загальна сума коштів, передбачених на будівництво 700 метрів дороги, становила 32 млн 757 тис. 700 грн. Дорога вартість робіт зумовлена чималим об’ємом робіт, адже для прокладання шляху необхідно було відсипати 25 тис. метрів кубічних земляного насипу (висота близько 12 метрів).



Нині роботи вже на стадії завершення. Залишилося встановити бордюри, шумопоглинаючі панелі у населеному пункті, систему водовідведення, опори для освітлення та укласти фінішний шар асфальту. Підрядник поінформував, що на все це потрібно ще кілька тижнів.



Триває ремонт дороги від Володимир-Волинського до Нововолинська, де наразі залишилося укласти чистовий шар асфальту. Окрім того, автошлях розширили з з 9 метрів до 12-ти та зробили узбіччя. У цьому році на це передбачили 56 млн 283 тис. грн, однак, як зазначив начальник Служби автодоріг у Волинській області Анатолій Посполітак, нині загальний дефіцит для завершення ремонту усього відрізку повністю складає ще понад 30 млн грн.



До слова, як повідомив Валентин Цьось, опісля у планах ремонт дороги від Нововолинська до кордону із Львівською областю. Більше того, для цього вже є готовий проект, але через відсутність фінансування ремонт автошляху буде можливим лише у наступному році.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В області завершують реконструкцію об'їзної дороги до пункту пропуску «Устилуг-Зосин».Про це повідомляє Волинська ОДА на сторінці у Facebook.Робочу поїздку у Володимир-Волинський та Іваничівський райони здійснив заступник голови облдержадміністрації9 вересня, аби ознайомитися із ходом реконструкції об’їзної дороги до пункту пропуску «Устилуг-Зосин» та ремонтом дороги від Володимир-Волинського до Нововолинська.Дорогу почали будувати другій половині червня цього року. Загальна сума коштів, передбачених на будівництво 700 метрів дороги, становила 32 млн 757 тис. 700 грн. Дорога вартість робіт зумовлена чималим об’ємом робіт, адже для прокладання шляху необхідно було відсипати 25 тис. метрів кубічних земляного насипу (висота близько 12 метрів).Нині роботи вже на стадії завершення. Залишилося встановити бордюри, шумопоглинаючі панелі у населеному пункті, систему водовідведення, опори для освітлення та укласти фінішний шар асфальту. Підрядник поінформував, що на все це потрібно ще кілька тижнів.Триває ремонт дороги від Володимир-Волинського до Нововолинська, де наразі залишилося укласти чистовий шар асфальту. Окрім того, автошлях розширили з з 9 метрів до 12-ти та зробили узбіччя. У цьому році на це передбачили 56 млн 283 тис. грн, однак, як зазначив начальник Служби автодоріг у Волинській області, нині загальний дефіцит для завершення ремонту усього відрізку повністю складає ще понад 30 млн грн.До слова, як повідомив Валентин Цьось, опісля у планах ремонт дороги від Нововолинська до кордону із Львівською областю. Більше того, для цього вже є готовий проект, але через відсутність фінансування ремонт автошляху буде можливим лише у наступному році.

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