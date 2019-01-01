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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 вересня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +9…+13 градусів, удень – до +25…+28. Вітер східний, північно-східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.






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Теги: прогноз, погода, Волинь
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