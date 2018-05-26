На Волині з навчального закладу втік неповнолітній: тривають пошуки

Логача Юліана Сергійовича, який втік із навчального закладу.



Про це повідомляє

Відомо, 8 вересня він самовільно залишив навчальний заклад «Ковельський центр професійно-технічної освіти» у місті Ковелі та вчасно на навчання не повернувся.



Зріст близько 180 см., середньої тілобудови, волосся русяве. Був одягнутий в чорні штани, чорні кросівки, чорну кофту.



У разі отримання будь-якої інформації про місце знаходження неповнолітнього прохання поінформувати поліцію за телефонами : 102, 0504845349

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують 16-річного хлопця, який втік із навчального закладу.Про це повідомляє Розшук дітей ГУНП у Волинській області.

Відомо, 8 вересня він самовільно залишив навчальний заклад «Ковельський центр професійно-технічної освіти» у місті Ковелі та вчасно на навчання не повернувся.Зріст близько 180 см., середньої тілобудови, волосся русяве. Був одягнутий в чорні штани, чорні кросівки, чорну кофту.У разі отримання будь-якої інформації про місце знаходження неповнолітнього прохання поінформувати поліцію за телефонами : 102, 0504845349

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