На Волині з навчального закладу втік неповнолітній: тривають пошуки
Сьогодні, 18:18
На Волині розшукують 16-річного хлопця Логача Юліана Сергійовича, який втік із навчального закладу.
Про це повідомляє Розшук дітей ГУНП у Волинській області.
Відомо, 8 вересня він самовільно залишив навчальний заклад «Ковельський центр професійно-технічної освіти» у місті Ковелі та вчасно на навчання не повернувся.
Зріст близько 180 см., середньої тілобудови, волосся русяве. Був одягнутий в чорні штани, чорні кросівки, чорну кофту.
У разі отримання будь-якої інформації про місце знаходження неповнолітнього прохання поінформувати поліцію за телефонами : 102, 0504845349
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Про це повідомляє Розшук дітей ГУНП у Волинській області.
Відомо, 8 вересня він самовільно залишив навчальний заклад «Ковельський центр професійно-технічної освіти» у місті Ковелі та вчасно на навчання не повернувся.
Зріст близько 180 см., середньої тілобудови, волосся русяве. Був одягнутий в чорні штани, чорні кросівки, чорну кофту.
У разі отримання будь-якої інформації про місце знаходження неповнолітнього прохання поінформувати поліцію за телефонами : 102, 0504845349
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Шия, як у трьохлітнього бичка, а пишуть "середньої статури"!
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