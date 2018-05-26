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На Волині з навчального закладу втік неповнолітній: тривають пошуки

На Волині з навчального закладу втік неповнолітній: тривають пошуки
На Волині розшукують 16-річного хлопця Логача Юліана Сергійовича, який втік із навчального закладу.

Про це повідомляє Розшук дітей ГУНП у Волинській області.

Відомо, 8 вересня він самовільно залишив навчальний заклад «Ковельський центр професійно-технічної освіти» у місті Ковелі та вчасно на навчання не повернувся.

Зріст близько 180 см., середньої тілобудови, волосся русяве. Був одягнутий в чорні штани, чорні кросівки, чорну кофту.

У разі отримання будь-якої інформації про місце знаходження неповнолітнього прохання поінформувати поліцію за телефонами : 102, 0504845349

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Теги: розшук, неповнолітній, Волинь
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Коментарі 1
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Шия, як у трьохлітнього бичка, а пишуть "середньої статури"!
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