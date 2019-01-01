Назвали причину, через яку трапляються регулярні перебої із електрикою





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Як пояснив директор Луцької міської філії ПрАТ "Волиньобленерго Роман Рожило, основна причина аварій - старі, зношені електромережі, термін експлуатації яких вичерпано. Також пошкодження електромереж стаються через втручання сторонніх осіб під час ведення будівництва тощо.



Зауважують, цього року замінять 5 кабельних ліній, які перебувають у найгіршому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку причиною численних збоїв електропостачання - старі та зношені мережі.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Як пояснив директор Луцької міської філії ПрАТ "Волиньобленергоосновна причина аварій - старі, зношені електромережі, термін експлуатації яких вичерпано. Також пошкодження електромереж стаються через втручання сторонніх осіб під час ведення будівництва тощо.Зауважують, цього року замінять 5 кабельних ліній, які перебувають у найгіршому стані.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію