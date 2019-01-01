Назвали причину, через яку в Луцьку трапляються регулярні перебої із електрикою
Сьогодні, 20:58
У Луцьку причиною численних збоїв електропостачання - старі та зношені мережі.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Як пояснив директор Луцької міської філії ПрАТ "Волиньобленерго Роман Рожило, основна причина аварій - старі, зношені електромережі, термін експлуатації яких вичерпано. Також пошкодження електромереж стаються через втручання сторонніх осіб під час ведення будівництва тощо.
Зауважують, цього року замінять 5 кабельних ліній, які перебувають у найгіршому стані.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Як пояснив директор Луцької міської філії ПрАТ "Волиньобленерго Роман Рожило, основна причина аварій - старі, зношені електромережі, термін експлуатації яких вичерпано. Також пошкодження електромереж стаються через втручання сторонніх осіб під час ведення будівництва тощо.
Зауважують, цього року замінять 5 кабельних ліній, які перебувають у найгіршому стані.
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