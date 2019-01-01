У Луцьку виявили паліїв сухого листя. ФОТО





Про це



Три адміністративних протоколи складено інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста в складі групи автоГШР, котра заступила на патрулювання міста о 18.00 на власників приватних домоволодінь за адресами: Миру, Гастелло та Лисенка всього за три години.



Порушникам було роз'яснено, що розводити багаття на території нашого міста заборонено. Такі дії трактуються, як порушення Правил благоустрою міста Луцька.



"Департамент муніципальної варти закликає громадян бути свідомими та утриматися від самовільного спалювання рослинності, адже це несе небезпеку життю та здоров’ю людей, окрім того, завдає непоправної шкоди екосистемі", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З приходом осені знову почалося спалювання сухої трави та листя.Про це повідомляє департамент муніципальної варти.Три адміністративних протоколи складено інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста в складі групи автоГШР, котра заступила на патрулювання міста о 18.00 на власників приватних домоволодінь за адресами: Миру, Гастелло та Лисенка всього за три години.Порушникам було роз'яснено, що розводити багаття на території нашого міста заборонено. Такі дії трактуються, як порушення Правил благоустрою міста Луцька."Департамент муніципальної варти закликає громадян бути свідомими та утриматися від самовільного спалювання рослинності, адже це несе небезпеку життю та здоров’ю людей, окрім того, завдає непоправної шкоди екосистемі", - йдеться в повідомленні.

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