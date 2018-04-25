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Apple презентувала iPhone 11. ФОТО

Apple презентувала iPhone 11. ФОТО
Компанія Apple показала лінійку нових IPhone 11 - їхня вартість стартує від 699 доларів. Вони надійдуть у продаж вже 20 вересня, а передзамовлення почнуться у п’ятницю, 13 вересня.

Повідомляє ТСН.

Нові гаджети представили світу на презентації в Театрі Стіва Джобса в Купертіно, Каліфорнія 10 вересня.

На заході Apple показала три нові моделі iPhone: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max і iPhone 11. Вони прийшла нам зміну iPhone XS, XS Max і XR відповідно.

Apple презентувала iPhone 11. ФОТО

Компанія зберегла дизайн майже незмінним і приділила більше уваги підвищенню характеристик та камері. Більших оновлень, як-от сканер відбитків пальців на екрані та підтримка 5G, телефони не отримали.

iPhone 11 отримав діагональ екрану у 6,1 дюйма. Втім він має LCD дисплей. Обсяг його оперативної - 4 Гб. Смарфон отримав фронтальну камера на 12 Мп і подвійну основну камеру на 12Мп. Також він має новий процесор A13 Bionic. Ціна - від 699 доларів. Серед нових цей смартфон найдешевший.
Apple презентувала iPhone 11. ФОТО


Apple презентувала iPhone 11. ФОТО


Якщо коротко: у нового айфона дві камери - "звичайна" та "ультраширока". Тепер можна буде робити не тільки портрети людей, а й тварин. Обіцяють, що відмінні знімки вийдуть навіть у напівтемряві. Також стане можливим знімання в 4K при 60 кадрах на секунду на обох камерах.

На селфі-камері теж буде 4K відео при 30 кадрах на секунду. Вперше в історії айфонів фронтальная камера навчиться знімати слоу мо - уповільнене відео.

Apple презентувала iPhone 11. ФОТО

Стверджується, що новий процесор iPhone 11 - найшвидший з усіх, що встановлені в сучасних смартфонах. Також обіцяють, що iPhone 11 триматиме батарею на годину довше, ніж торішній XR.

Телефон буде доступний у шести кольорах: жовтому, бузковому, блакитному, білому, зеленому та червоному.

Apple презентувала iPhone 11. ФОТО

iPhone 11 Pro отримав найменшу в лінійці діагональ екрану у 5,8 дюйма, OLED дисплей, оперативну пам'ять у 6 Гб та процесор A13 Bionic. Він має функцію Face ID. Також оснащений фронтальною камерою в 12 Мп і потрійною основною камерою на 12 Мп. Коштуватиме такий гаджет 999 доларів.

Потрійна камера містить: звичайну, широку та ультрашироку камери. У них з'явилася функція Deep Fusion, яка робить одразу 9 знімків. Крім того, всі три камери можуть знімати відео в 4K/60 кадрів в секунду.

Новий OLED-екран має витрачати менше енергії. Новий дисплей отримав назву Super Retina.

"IPhone 11 Pro - найкраща платформа для машинного навчання на будь-якому смартфоні", - сказали на презентації.

Смартфон буде доступний у п'яти кольорах: зеленому, space gray, срібному, білому та золотому.

iPhone 11 Pro Max найбільший і має діагональ у 6,5 дюйма. Інші характеристики збігаються з iPhone 11 Pro. Його вартість – від 1099 доларів.


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Теги: Apple, iPhone 11. презентація
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