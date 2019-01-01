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На луцьких водіїв, які паркуються на тротуарах, склали протоколи. ФОТО

На луцьких водіїв, які паркуються на тротуарах, склали протоколи. ФОТО
9 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП складено інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька впродовж двох робочих днів.

Про це повідомляють на сторінці департаменту у facebook.

Зокрема, на власників автотранспортних засобів, що залишили свої машини на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах. Порушення виявленні на вулицях: Архітектора Метельницького,4, Постанова,1, П'ятницька Гірка, 22, Крилова,18, Кравчука 28 та 19а.

Довідково:

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На луцьких водіїв, які паркуються на тротуарах, склали протоколи. ФОТО
На луцьких водіїв, які паркуються на тротуарах, склали протоколи. ФОТО
На луцьких водіїв, які паркуються на тротуарах, склали протоколи. ФОТО
На луцьких водіїв, які паркуються на тротуарах, склали протоколи. ФОТО
На луцьких водіїв, які паркуються на тротуарах, склали протоколи. ФОТО
На луцьких водіїв, які паркуються на тротуарах, склали протоколи. ФОТО

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Теги: муніципали, паркування, протокол
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