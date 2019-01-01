На луцьких водіїв, які паркуються на тротуарах, склали протоколи. ФОТО
10 вересень, 22:37
9 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП складено інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцька впродовж двох робочих днів.
Про це повідомляють на сторінці департаменту у facebook.
Зокрема, на власників автотранспортних засобів, що залишили свої машини на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах. Порушення виявленні на вулицях: Архітектора Метельницького,4, Постанова,1, П'ятницька Гірка, 22, Крилова,18, Кравчука 28 та 19а.
Довідково:
Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту у facebook.
Зокрема, на власників автотранспортних засобів, що залишили свої машини на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах. Порушення виявленні на вулицях: Архітектора Метельницького,4, Постанова,1, П'ятницька Гірка, 22, Крилова,18, Кравчука 28 та 19а.
Довідково:
Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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