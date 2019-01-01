Навчання у нововолинській школі мистецтв для іногородніх дітей хочуть зробити платним





Про це пише



У школі мистецтв навчається близько 500 учнів. Скільки не з Нововолинська ще рахують, але на сьогодні ця цифра складає 41. Це діти з навколишніх сіл Іваничівської, Поромівської, Литовизької ОТГ та Грибовицької, Грядівської, Луковичівської сільрад.



Директору школи Юрію Савраюку надіслали відповідний лист з відділу культури виконавчого комітету Нововолинської міської ради про умови фінансування. В ньому йдеться про те, що має платити громада, на території якої проживають діти.





У неділю, 8-го вересня, в школі мистецтв зібрали батьківські збори та повідомили про майбутні зміни. Деякі з батьків обурені, адже працюють у Нововолинську і платять податки до міського бюджету, чому ж на оплату навчання дитини в міста грошей немає.



Зазначимо, що питання взаємофінансування на перебування дітей в закладах позашкільної освіти постало в усіх громадах після реформи децентралізації. У сусідньому місті Володимирі-Волинському питання оплати за дітей в школі мистецтв вирішували ще минулого року.



Юрій Савраюк розповів у коментарі БУГу, що написав звернення на усі громади та особисто передав документи з проханням до 11-го вересня надати офіційну відповідь.





“Раніше не було потреби визначати де живе та зареєстрована дитина, доступ до школи був необмежений. При вступі надавалися лише заява батьків, свідоцтво про народження та лікарняна довідка.



Зараз ми збираємо довідки про місця реєстрації учнів, моніторимо кількість іногородніх. Як буде вирішуватися питання, достеменно ще невідомо”, – розповів директор школи мистецтв.



Якщо врахувати всі видатки, навчання однієї дитини в місяць вартує міському бюджету близько тисячі гривень.



Чи готові платити громади за своїх дітей?



У коментарі голова Поромівської ОТГ Євгеній Недищук розповів, що зараз немає можливості, бо в бюджеті не закладено. Додав, що залишків немає, а навпаки нестача: шахти боргують 2 мільйона гривень. Зазначив також, що 80% батьків працюють в місті і платять податки в бюджет Нововолинська.



Голова Іваничівської ОТГ Федір Войтюк повідомив, що питання фінансування будуть розглядати на наступній сесії.



“Говорити про передачу коштів можна, якщо буде перевиконання більше 105%. Та є ще один момент – в Іваничах є своя музична школа. Утримувати її має районна рада, яка сама немає коштів і розглядатимемо питання про утримання бюджетом ОТГ”, – зазначив Войтюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську постало питання оплати за навчання в школі мистецтв іногородніх дітей відповідними територіальними громадами. З міського бюджету фінансуватимуть лише нововолинських вихованців.Про це пише БУГ У школі мистецтв навчається близько 500 учнів. Скільки не з Нововолинська ще рахують, але на сьогодні ця цифра складає 41. Це діти з навколишніх сіл Іваничівської, Поромівської, Литовизької ОТГ та Грибовицької, Грядівської, Луковичівської сільрад.Директору школинадіслали відповідний лист з відділу культури виконавчого комітету Нововолинської міської ради про умови фінансування. В ньому йдеться про те, що має платити громада, на території якої проживають діти.У неділю, 8-го вересня, в школі мистецтв зібрали батьківські збори та повідомили про майбутні зміни. Деякі з батьків обурені, адже працюють у Нововолинську і платять податки до міського бюджету, чому ж на оплату навчання дитини в міста грошей немає.Зазначимо, що питання взаємофінансування на перебування дітей в закладах позашкільної освіти постало в усіх громадах після реформи децентралізації. У сусідньому місті Володимирі-Волинському питання оплати за дітей в школі мистецтв вирішували ще минулого року.Юрій Савраюк розповів у коментарі БУГу, що написав звернення на усі громади та особисто передав документи з проханням до 11-го вересня надати офіційну відповідь.“Раніше не було потреби визначати де живе та зареєстрована дитина, доступ до школи був необмежений. При вступі надавалися лише заява батьків, свідоцтво про народження та лікарняна довідка.Зараз ми збираємо довідки про місця реєстрації учнів, моніторимо кількість іногородніх. Як буде вирішуватися питання, достеменно ще невідомо”, – розповів директор школи мистецтв.Якщо врахувати всі видатки, навчання однієї дитини в місяць вартує міському бюджету близько тисячі гривень.Чи готові платити громади за своїх дітей?У коментарі голова Поромівської ОТГрозповів, що зараз немає можливості, бо в бюджеті не закладено. Додав, що залишків немає, а навпаки нестача: шахти боргують 2 мільйона гривень. Зазначив також, що 80% батьків працюють в місті і платять податки в бюджет Нововолинська.Голова Іваничівської ОТГповідомив, що питання фінансування будуть розглядати на наступній сесії.“Говорити про передачу коштів можна, якщо буде перевиконання більше 105%. Та є ще один момент – в Іваничах є своя музична школа. Утримувати її має районна рада, яка сама немає коштів і розглядатимемо питання про утримання бюджетом ОТГ”, – зазначив Войтюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію